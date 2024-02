Os planos para expandir a indústria de chips dos EUA enfrentam obstáculos

Em dezembro de 2022, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., principal fabricante dos mais novos chips do mundo, disse que planejava gastar US$ 40 bilhões no Arizona em seu primeiro grande centro de produção de semicondutores nos EUA.

O projeto altamente divulgado em Phoenix – que inclui duas novas fábricas, incluindo uma com tecnologia mais avançada – tornou-se um símbolo do esforço do presidente Biden para estimular mais a produção doméstica de chips, os chips de silício que ajudam todos os tipos de dispositivos a realizar cálculos e armazenar dados. .

Então, no verão passado, a TSMC adiou a fabricação inicial em sua primeira fábrica no Arizona para 2025 deste ano, dizendo que os trabalhadores locais não tinham experiência na instalação de alguns equipamentos sofisticados. No mês passado, a empresa disse que a segunda fábrica não produziria chips até 2027 ou 2028, em vez de 2026, citando incerteza sobre opções tecnológicas e financiamento federal.

O progresso no site do Arizona depende em parte “da quantidade de incentivos que o governo dos EUA pode fornecer”, disse o presidente da TSMC, Mark Liu, em uma ligação com investidores.