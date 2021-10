Os filhos de Angelina Jolie usam seus vestidos velhos no tapete vermelho para ‘Eternals’

Esta é uma família sempre moderna.

Angelina Jolie trouxe cinco de seus seis filhos para a estréia de “Eternals” na noite de segunda-feira, com todo o conjunto vestido com looks clássicos retirados do guarda-roupa de sua mãe.

A filha mais velha, Zahra, de 16 anos, usava um vestido prateado da Haute Couture Elie Saab que Jolie, 46, usou para o Oscar de 2014.

Shiloh, 15, usava o que parece ser uma versão modificada do vestido deslizante Gabriella Hearst bege de sua mãe. Ela o usou em Paris no início deste anoAgora com bainha assimétrica e decote pregueado.

Maddox, 20, usava uma roupa clássica em um terno preto, enquanto Vivienne, 13, optou por um vestido creme na altura dos joelhos e mangas esvoaçantes.

Knox, 13, parecia nervoso em uma jaqueta listrada verde e preta e calças com saia.

Ela pegou emprestada a flor do vestido de alta costura Elie Saab de Angelina Jolie do Oscar de 2014. Filme mágico

“Meus filhos se misturam com roupas vintage e com meu velho vestido Oscar. Todos nós trabalhamos vintage e reciclamos minhas coisas antigas”, Julie ET. Disse no tapete vermelho.

A vencedora do Oscar se balançou em um espartilho e terninho marrom Balmain, que ela usou com joias da Tiffany & Co. Velho.

No topo do visual estava uma pulseira de ouro brilhante da designer Nina Perinato, de Austin, Texas, que pendia do manto da estrela e cobria seu queixo.

Uma olhada mais de perto na pulseira de lábios personalizada de Angelina Jolie. Filme mágico

“Eu não posso acreditar !!! Nós compramos um dos meus punhos de lábios personalizados para Angelinajolie usar na estréia da marvelstudios Eternals e estou perdendo o controle para ver todo esse look acontecer esta noite”, Berenato transmitido no Instagram. “Ele é louco!”

No evento, Jolie brincou que há uma roupa que seus filhos provavelmente não farão fila para pegar emprestada: o terno dourado de segunda pele de sua heroína do novo filme.

“Você quer ver sua mãe usando isso?” Perguntei a Julie ET. “Eu não sei, eles não viram o filme, mas sua mãe entra com roupas de spandex douradas e cabelos dourados, eles ficam tipo, ‘O que você faz da vida?'” O que você está? Coloque seu robe de volta. “

Angelina Jolie e seus filhos no tapete vermelho na estreia dos Eternals. Filme mágico

Jolie divide seus seis filhos – incluindo Pax, de 17 anos, que não compareceu à estréia de “Eternals” – com o ex-marido Brad Pitt.