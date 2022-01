Os fãs de Novak Djokovic estão lutando para tirá-lo do hotel. Lá dentro, os refugiados se perguntam se algum dia partirão

Dinheiro livre [sic], “Leia uma faixa manuscrita de um manifestante pendurado em uma raquete de tênis.” Deixe Novak jogar. “

Na quinta-feira, Morrison disse a repórteres que a Tennis Australia havia sido notificado em uma carta datada de novembro de 2021 que jogadores não vacinados com infecção recente de Covid-19 não seriam permitidos no país com base nas diretrizes de saúde pública.

A equipe jurídica de Djokovic ganhou uma liminar urgente contra a decisão, mas não está claro se o campeão individual masculino do Aberto da Austrália será capaz de competir no torneio que começa em 17 de janeiro.

Documentos judiciais publicados no sábado pelo Distrito Federal australiano mostram que Djokovic recebeu isenção médica para competir Após teste positivo para Covid-19 em dezembro. Seus advogados apelaram da revogação do visto e não quiseram comentar antes da audiência de segunda-feira.

O caso Djokovic foi muito mais longe Emissão de visto individual. Isso atraiu a raiva de pessoas que acham que os ricos e poderosos estão ficando mais fáceis quando se trata das regras rígidas da Covid-19 da Austrália, que separaram famílias por anos – mas também de oponentes antivacinação que acreditam que as restrições do coronavírus invadem suas liberdades civis. Isso levantou preocupações da comunidade sérvio-australiana, com alguns dizendo que Djokovic está sendo injustamente alvejado.

Mas a situação de Djokovic também destacou a situação difícil dos requerentes de asilo na Austrália. Embora a estrela do tênis acabe tendo permissão para jogar no torneio ou seja forçada a deixar o país, outros detidos estão trancados nas mesmas instalações há anos – e enfrentam detenção por tempo indeterminado sob as rígidas regras de imigração da Austrália.

Raiva espalhada

Enquanto dezenas de manifestantes de diferentes grupos do espectro político se reuniam em frente ao Park Hotel na sexta-feira, uma coisa foi deixada para eles: a pressão pela liberdade.

Alguns deles eram de grupos culturais sérvios, cantando e agitando a bandeira do país dos Balcãs, que considerou a prisão de Djokovic uma grande injustiça contra uma das maiores estrelas do esporte do mundo.

“Não entendo por que ele deveria ficar preso em um centro de detenção”, disse a tenista sérvia e australiana de 17 anos, que não revelou seu sobrenome. “Todos têm liberdade de escolha, sejam vacinados ou não.”

Djokovic, que está ligado a Roger Federer e Rafael Nadal em 20 títulos masculinos de Grand Slam, não divulgou publicamente o status de vacinação, mas expressou sua oposição às vacinas Covid-19 e aos mandatos das vacinas em abril de 2020.

Outros usaram a provação de Djokovic como uma oportunidade para criticar como os mandatos de vacinas reduziram as liberdades civis.

Uma mulher – que deu seu nome apenas como Matti por questões de privacidade – disse que se Djokovic voltasse para casa, ela não assistiria ao Aberto da Austrália.

“Tenho ido todos os anos – não posso este ano por causa dos mandatos da vacina”, disse Mattie, que acrescentou que não está imune.

Outro homem mascarado, que se recusou a falar com a CNN, carregava uma placa declarando Djokovic um “refém do estado comunista”.

Mas outros focaram sua atenção nos cerca de 30 refugiados que estão detidos no hotel.

O hotel foi usado anteriormente pelo governo australiano como uma instalação de quarentena Covid-19 e tem sido um local alternativo de detenção (APOD) para refugiados e requerentes de asilo por pelo menos um ano.

Quase uma década atrás, a Austrália disse que nenhum solicitante de asilo que chegasse de barco seria reassentado no país. Centenas foram alojados em centros de tratamento ambulatorial durante anos, embora alguns tenham sido enviados a hotéis na Austrália para tratamento de problemas de saúde.

Os refugiados ainda têm pouca esperança de liberdade e as condições em que são mantidos são altamente controversas. Em frente ao Park Hotel, que está rabiscado com a frase “liberte-os”, Tom Hardman, um professor de 27 anos, disse que saiu para apoiar os refugiados.

“Estou aqui porque a solidão e a dor de cabeça que esses homens estão sentindo por não saberem quando serão soltos é insuportável”, disse ele.

Oscar Sterner, 25, disse que se opõe tanto à antivacinação quanto à forma como os refugiados estão sendo mantidos – e disse que o verdadeiro problema é colocar um visitante não vacinado em um hotel com refugiados que precisam de cuidados médicos.

“Djokovic é um vigarista milionário que, com razão, irritou muita gente na Austrália”, disse ele. “Ele nem se dá ao trabalho de obter uma vacina para proteger as pessoas ao seu redor.”

O que parece dentro

“É muito sujo e a comida muito ruim”, disse Dijana Djokovic a repórteres na quinta-feira em uma entrevista coletiva em Belgrado, capital da Sérvia. “Não é justo. Não é humano.”

O astro do tênis americano John Isner também tuitou em apoio a Djokovic, dizendo que mantê-lo no hotel “não era certo”.

“Não há justificativa para o tratamento que está recebendo. Ele seguiu as regras, foi autorizado a entrar na Austrália e agora está detido contra sua vontade. Isso é uma grande vergonha.”

A ministra australiana de Assuntos Internos, Karen Andrews, disse na sexta-feira que Djokovic “não está sob custódia” e pode deixar o país quando quiser.

“Ele está livre para sair a qualquer hora que quiser e o Border Force realmente facilitará isso”, disse Andrews ao ABC Public. “É responsabilidade do viajante garantir que tenha todos os documentos necessários para entrar na Austrália.”

As leis de imigração australianas permitem a proibição de reentrada no país por até três anos após a revogação do visto em certas circunstâncias – mas não está claro se Djokovic enfrentaria tal penalidade.

O ATP disse em um comunicado na sexta-feira que Djokovic tem verificado sua segurança.

“Com o máximo respeito por todas as opiniões pessoais sobre as vacinações, os atletas vacinados e não vacinados (com uma exceção médica aprovada) devem ter a liberdade de competir”, disse a associação, que foi cofundada por Djokovic. “Continuaremos a apoiar e defender nossos membros e todos os jogadores de uma forma que seja aceitável para eles”.

De acordo com a advogada de direitos humanos Alison Pattison, que tem quatro clientes dentro do Park Hotel, os visitantes que não têm o visto correto para a Austrália geralmente são algemados e levados a um centro de detenção de imigração em uma van sem identificação com as janelas escurecidas.

“É um processo muito doloroso e desumano”, disse ela.

Um vídeo do Park Hotel compartilhado com a CNN mostra detentos sendo mantidos em pequenos quartos contendo uma cama de casal, uma TV e algumas cadeiras. Os requerentes de asilo podem acessar uma escada que os leva a um telhado onde podem fumar. Não está claro se Djokovic permanecerá nas mesmas condições.

“Esta é uma janela, não podemos abri-la em nenhum momento”, disse um dos detidos, Adnan Chobani, em um vídeo filmado pela CNN.

Embora o hotel pareça limpo e bem conservado nas filmagens feitas por Choopani, houve relatos de problemas no passado. De acordo com Pattison, houve um surto de Covid nas instalações no ano passado e os detidos relataram ter encontrado larvas em seus alimentos.

Os outros detidos

Para os cerca de 30 refugiados mantidos no hotel, é difícil absorver os holofotes da mídia sobre Djokovic. Muitos deles estão detidos há anos – e têm pouca esperança de sair.

Mehdi, que pediu para usar apenas um nome para proteger sua família, fugiu do Irã quando tinha 15 anos e está detido na Austrália há mais de oito anos, com acesso limitado à educação ou saúde.

“Eu demorei”, disse Mehdi, que fez 24 anos na sexta-feira. “Estamos sofrendo, cansados ​​e cansados ​​… Você está preso indefinidamente, o que significa que eles podem mantê-lo pelo tempo que puderem, pelo tempo que quiserem.”

Chobani disse que ele e outros detidos estavam sentados em seus quartos, muitos dos quais tomavam medicamentos para depressão. Chobani é primo de Mehdi e também deixou o Irã quando tinha 15 anos. Ele sonha em dar um passeio na rua ou sair para tomar um café.

“É inacreditável”, disse ele. “Acho que isso é só um pesadelo … Vivemos no século 21, em um país que acredita na democracia e ainda pratica esse tipo de comportamento com os inocentes”.

Embora não esteja claro se Djokovic poderá jogar no Melbourne Park este mês, a estrela do tênis terá permissão para sair do hotel.

Craig Foster, um ex-jogador de futebol nacional australiano que defende os requerentes de asilo, diz que espera pelo menos algo de bom virá da situação.

“De certa forma, é bom para o mundo ver como a Austrália trata nossas chegadas, sejam eles solicitantes de refúgio ou refugiados, ou na verdade um atleta como Novak que simplesmente errou, ao que parece, sobre os documentos em seu visto”. ele disse.

“No mínimo, esperamos que toda essa saga embaraçosa venha a colocar os australianos em uma posição em que possam compreender melhor a situação dessas pessoas.”