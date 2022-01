O técnico do Michigan, Jim Harbaugh, planeja “entreter” as opções de treinamento da NFL

Como Rumores giram em torno da ideia de se Jim Harbaugh entraria nas fileiras de treinador da NFLO treinador de futebol do Wolverines não escondeu a possibilidade desse resultado com o mais recente compromisso de Michigan.

Darrius Clemons, recebeu uma ampla recepção quatro estrelas de Portland, Oregon, comprometido com os Wolverines em 10 de dezembro. No entanto, o talentoso destinatário – que escolheu Michigan em vez de Auburn, Oregon, Penn State e USC – tomou sua decisão com base na escola, não em um treinador.

O pai de Darius, Larry Clemons, disse: 247 Esportes Que Harbaugh se envolveria com a ideia de treinar a NFL.

“Ele disse que ia gostar”, disse Clemons. “Ele foi direto conosco sobre isso. Pedi ao treinador Harbo para falar com um pastor. Eles tiveram uma boa conversa. O pastor perguntou a ele sobre isso, e esta é (a resposta) que ele deu a ele.

“Não tenho escolha a não ser respeitar o treinador, se ele está na frente conosco dessa forma”, disse Clemons. “Então, eu o respeito por isso … ao dizer coisas assim, eu pensei, ‘Não podemos escolher uma escola por causa de um treinador. “Aprendemos isso com o Oregon (treinamento de mudança).”

Harbo, que estava no Assento sexy e recebemos um corte de salário de Michigan há um anoRecentemente, ele liderou os Wolverines em uma partida do Big Ten Championship e Aparecendo na semifinal da semifinal do futebol universitário contra a Geórgia. Ele passou da posição mais bem paga do Big Ten para a oitava posição na liga com seu novo contrato na temporada de 2021.

de acordo com Esportes ilustrados Albert brerO nome de Harbaugh está “fortemente no radar da NFL”. antes de briar, Bruce Feldman O atleta Ouvi de fontes da liga e do Michigan no início desta semana que Harbaugh pode ficar tentado a voltar para a NFL. Ele era harbo também Ele está intimamente relacionado como um treinador em potencial para os Invasores.

Brier também relatou que existe a possibilidade de Harbaugh estar tentando “arrecadar dinheiro com Michigan”, depois de aceitar o corte de pagamento.

Harbaugh foi um sucesso com o 49ers de 2011-14, indo para 44-19-1 com aparições no Super Bowl e três viagens consecutivas para o Campeonato da NFC. Breer e Feldman discutem a relação de Harbaugh com o proprietário do Raiders, Mark Davis como um possível fator na decisão. O primeiro trabalho de treinador de Harpo foi como treinador de zagueiro do Raiders em 02-03, depois do qual ele se tornou treinador principal na Universidade de San Diego. Os ursos também foram nomeados como um local de pouso potencial.

Enquanto Harbaugh permanece como técnico de Michigan, só o tempo dirá se ele traz seus talentos de volta ao nível da NFL ou continua a desenvolver o programa dos Wolverines enquanto procuram alcançar novos avanços na temporada de 2022.

Mais cobertura de futebol universitário: