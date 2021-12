Os críticos de biquínis de Catherine McVeigh foram repelidos por sua nora, Erin e Sarah Foster

Catherine McPheeVenha sua família de defesa.

37 anosídolo americanoA ex-aluna chegou às manchetes no início desta semana quando seu marido é uma lenda da música David Foster, compartilhe um Foto dela de biquíni no Instagram.

“Que criança!” Ele pendurou uma foto da decoração da estrela, referindo-se ao nascimento de seu filho Rene 10 meses atrás.

Alguns seguidores ficaram insatisfeitos com a postagem do compositor de 72 anos, chamando-a de “digna da reverência”, pois encorajava as mulheres a “voltarem” ao corpo esguio após o parto.

Catherine McKay retorna à ‘sociedade extremamente sensível’ após críticas sobre a foto de biquíni: ‘Get a life’

Quarta-feira, McVeigh Ela respondeu em sua própria postagem no Instagram, discute sua luta com seu peso por quase duas décadas.

“Perdi o peso dessa criança sem fazer dieta. Zero. As dietas são as piores e nunca sofri pressão de ninguém.” Mútuo. “Ela apenas deixou o corpo fazer o seu trabalho e encontrou um ótimo treino. É isso. E adivinha? Eu provavelmente vou ganhar peso novamente em algum momento. Quem se importa?”

David Foster festeja com Katherine Walker em seu papel de biquíni 10 meses depois de dar as boas-vindas ao filho: ‘QUE BEBÊ’

Ela também sugeriu que os seguidores “parem de ficar ofendidos com o que as pessoas postam que não têm impacto em sua vida e sigam em frente”.

Filhas de seu marido – estrelas da realidade Erin e Sarah Foster Então ele interveio para ecoar os sentimentos do cantor.

Sarah e Erin Foster se sentiram “emocionalmente inchadas” enquanto o pai David criava os filhos de Jenner

Erin, 39, comentou: “Se eu pudesse aceitar minha esposa com essa aparência, você certamente seria capaz.” “A imagem não foi alterada ou filtrada e não passou por cirurgia. Você não pode ter vergonha de ninguém se sentir bonita depois de um bebê, seja compartilhando estrias ou um pacote de seis. Deixe viver.”

Sarah, 40, acrescentou: “Se você [would have] Celulite e estrias estavam na foto e a legenda era exatamente a mesma que todos estávamos comemorando seu post. Mas você não pode e não pode comemorar isso. ”

Sarah apontou queCountry ComfortA “estrela” está malhando na academia. “

“Vamos reclamar de mulheres e casais que postam fotos pós-parto de 3 semanas com lipoaspiração de corpo inteiro, filtros e troca de aplicativos que nos fazem sentir que estamos sendo rejeitados”, ela continuou. “Pessoas são loucas.”