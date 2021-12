Corinne Tan é a primeira garota sino-americana de ascendência chinesa “Garota do Ano”

A popular fabricante de bonecas Corinne Tan, patinadora artística chinesa e americana, revelou seu título de Garota do Ano em 2022 na quinta-feira. As bonecas “Garota do Ano”, lançadas em 2001, diferem de outras bonecas American Girl por serem baseadas em personagens modernos com histórias contemporâneas, ao invés de personagens associados a diferentes períodos da história americana.

“Estabelecemos Corinne para ser um modelo positivo pelo qual nossos fãs podem esperar e aprender enquanto trabalhamos para um mundo onde todos sejam tratados com justiça e respeito”, disse Jamie Segelman, gerente geral da American Girl. na situação atual.

American Girl lançou outras bonecas asiático-americanas no passado, incluindo Ivy Ling – boneca no final parar De sua linha histórica. Entre os personagens mais recentes está Jess, a boneca birracial americana-japonesa “Garota do Ano” de 2006 – mas Corinne é a primeira “Garota do Ano” sino-americana, confirmou a empresa.

Para desenvolver Corinne, a American Girl convocou a autora infantil Wendy Wan-Long Shang para criar dois livros sobre a personagem, “Corinne” e “Corinne to the Rescue”. Zhang disse que espera que outras pessoas se vejam na nova boneca.

