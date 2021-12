Betty White Dead at 99

Betty começou no rádio na década de 1940, aparecendo em “Blondie”, “The Great Guilderslev” e “This Is Your FBI”. Ela finalmente conseguiu seu próprio programa de rádio. Em 1949, ela começou a trabalhar em um programa de TV de variedades com Aljarvis Ele o apelidou de “Hollywood na Televisão” – que ela mais tarde co-apresentou – antes de se lançar em mais papéis na TV.

Com 115 créditos de atuação em seu nome, Betty desempenhou papéis em produções como “Life with Elizabeth”, “Date with the Angels”, “The Love Boat”, “Mama’s Family”, “The Golden Palace”, “Ladies Man, “e” The 70s Show “. This,” Higglytown Heroes “,” Boston Legal “,” The Bold and the Beautiful “,” Pound Puppies “,” Hot in Cleveland “e muitos, muitos, muitos outros programas e filmes .