Duck Prescott Ele arremessou mais de 400 jardas no domingo pela segunda vez nesta temporada como Cowboys em Dallas Venceu o New England Patriots na prorrogação, 35-29.

Prescott fez 36 para 51 com 445 jardas, três passes para touchdown e uma interceptação. O Cowboys disse que a marca de jardas de passagem de Prescott estabeleceu um recorde de mais passes contra um time liderado por Bill Belichick.

“Honestamente, eu não sabia que jogava tanto por ele até [Ezekiel Elliott] Conte-me no vestiário “, disse ele por meio do site da equipe.

O zagueiro do sexto ano também alcançou alguns outros marcos na vitória do time.

Prescott acertou o CeeDee Lamb na partida de 35 jardas. Os Cowboys deram sua quinta vitória consecutiva nesta temporada. Dallas estava na estrada no Gillette Stadium, e a Nova Inglaterra deu um soco no Dallas no quarto período.

Mac Jones Fez uma objeção ao linebacker defensivo do segundo ano do Cowboys, Trevon Diggs. Este foi o sexto jogo consecutivo que Diggs marcou, e esta partida deu ao Dallas uma vantagem de 26-21 com 2:27 restantes.

Na próxima viagem, Jones encontrou Kendrick Bourne e entregou uma bala ao wide receiver. Bourne correu 75 jardas para um touchdown, e os Patriots subiram três pontos após a conversão de dois pontos, 29-26.

Prescott liderou o Dallas em nove jogos, uma corrida de 40 jardas que terminou com o field goal de 49 jardas de Greg Zorlein igualando o jogo 20 segundos antes do final do quarto período.

Dallas parou o New England na primeira posse de bola durante a prorrogação, e Prescott lançou um passe para touchdown para Lamb para ganhar o jogo.

Lamb teve nove recepções para 149 jardas e dois touchdowns. Blake Garwin conseguiu outro touchdown. Elliot Os Cowboys lideraram com 69 jardas.

Dallas mudou para 5-1 e New England rebaixou para 2-4.