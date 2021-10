Qualificadores MLB 2021 – Os Dodgers em um buraco 0-2, o MVP que não bate e para onde o NLCS selvagem e estranho vai daqui

Atlanta – Os dois primeiros jogos da série National League Championship foram frutíferos. Eles estavam tensos e tensos. Foi dramático. E sim, eles eram um pouco estranhos.

A estranheza começa com o fato mais importante do fim de semana: o Atlanta Braves com 88 vitórias é o 106º, e o atual campeão Los Angeles Dodgers por 2-0. Seja como for, isso é o mais importante. Assim como fizeram no ano passado, os Free Braves colocaram os Dodgers em um buraco.

Será que vai acabar da mesma forma, com os Dodgers voltando para partir os corações dos Braves? Talvez se livrar de algumas estranhezas ajude a entender o que está por vir.

Livros Dodgers

Até certo ponto, quase todos os jogos pós-temporada são jogos do Bullpen neste ponto das guerras de estratégia. Os Dodgers anunciaram que iriam desencadear uma partida no sábado 1, e o fizeram, com oito redutores atacando colina abaixo, e nenhum deles conseguindo mais do que cinco.

Os Dodgers perderam o jogo 1, mas o esquema funcionou. O Braves marcou apenas três corridas, acertou 14 vezes, conseguiu 6 acertos e nunca deu um passo. Mas três jogos foram suficientes para a vitória dramática de Braves por 3-2 Austin Rileyatingiu a nona entrada Blake Trains.

Valeu a pena tentar, não foi?

Os Dodgers ainda precisavam estar satisfeitos com suas chances de se separarem do Hall of Fame no futuro Max Scherzer O jogo está programado para começar no Jogo 2. Claro, isso dará ao L.A. liderança pelo menos um pequeno descanso do portão giratório que parecia ser o portão de alta no sábado.

Mas havia um problema: Scherzer, que entregou em dois dias de descanso depois que o San Francisco Giants fechou na quinta-feira, não era nenhum Scherzer.

“Eu estava apenas dizendo que meu braço morreu”, disse Scherzer. “Percebi quando estava no aquecimento que o tempo ainda estava cansado.”

Livre-se do Scherzer por 4 voltas e desista Jogo pedersenEle é o grande Homer de duas corridas no quarto turno, mas isso deixou muitos opositores para entrar no jogo empatado. Então, o gerente dos Dodgers, Dave Roberts, postou mais seis analgésicos para passar o jogo 2. Um deles venceu por 20 jogos. Julio Urias, que jogou o topo do oitavo e pulou as corridas de pino.

dois dias. Treze mudanças arremessadas. 0-2 buraco na corda. Use o seu starter 4 para uma rodada completa quando, nesse ponto, houver outras opções em Bullpen.

É hora de entrar em pânico em Tinseltown?

Meh.

Primeiro, Roberts enfatizou que a aparência de Urias não deve afetar sua capacidade de fazer seu início pré-anunciado no Jogo 4, em grande parte porque Urias geralmente não acerta um grande arremesso de qualquer maneira. E um plano de aposta corajoso para esse jogo está totalmente no ar, mas é provável que seja um boliche ou um abridor.

Além disso, os Dodgers ainda têm um candidato a Cy Young Walker Buhler Alinhado com pós-temporada regular Charlie Morton No jogo 3. Isso dificilmente é uma sugestão de pânico.

“Walker está pronto para ir”, disse Roberts. “Ele tem dois dias extras. Então, definitivamente para o jogo 3, vamos contar com ele.”

Quanto ao jogo 5, pode acabar sendo outro jogo de luta livre dos Dodgers. Mas lembre-se: a manobra deles no sábado realmente funcionou. E então no jogo 6 eles podem se voltar para o perfeitamente relaxado Scherzer. Buehler vai alinhar para o jogo sete.

Porém, não se esqueça do fato mais relevante para o final de semana:

“É mais ou menos assim que a série jogou, e acho que os dois times estão na mesma situação”, disse Roberts. “Fora o fator mais importante – eles conseguiram uma vantagem de dois jogos por nada.”

garra quebrada

Além disso, por toda a atenção que foi focada no esquema de arremesso dos Dodgers nos primeiros dois jogos, o maior motivo pelo qual eles não ganharam nenhum dos jogos é provavelmente:

Dois por 18.

Esta é a marca dos Dodgers com os corredores no centro de pontuação até agora no NLCS. Duas tacadas, quatro andadas e rebatidas no solo com 24 chances de vantagem na corrida. Eles marcaram três corridas nesses locais. O Braves marcou apenas quatro gols, mas teve apenas oito chutes – e eles foram muito à frente, com vitórias consecutivas em nono inning.

“É uma coisa de abordagem, e acho que em certos momentos no centro de pontuação expandimos [the strike zone] Roberts disse.

Durante a temporada regular, os Dodgers ficaram em nono lugar nos principais com uma média de 262 corredores no centro de pontuação, então não é como se este fosse um problema contínuo. Mas a preocupação surge quando você olha as coisas do nível do jogador.

Os dois rebatidas com os corredores do centro de pontuação contra o Atlanta saíram do bastão Chris Taylor, um dos quais foi um bloop double no jogo 2 que deixou o bastão a 76 mph e falhou o jogo no meio por Guillermo Heredia. Nenhum outro Dodger tem um acerto na condição de pontuação, sendo zero para 15 por oito acertos.

Agora, essas coisas tendem a ser ampliadas em um cenário pós-temporada, e a pequena amostra de uma série curta significa que enquanto 2 vs 18 tem poder narrativo, o efeito preditivo é praticamente nulo. Isso é o que aconteceu. Não vai necessariamente continuar a acontecer.

Tendo dito isso, considere o seguinte: a equipe do programa publicitário Braves se tornou terrivelmente hábil em contornar o tráfego nas bases. Depois do segundo jogo, o Atlanta permitiu quatro tacadas em 41 rebatedores com os corredores marcando até agora nos playoffs. Isso se traduz em uma taxa de acerto de 0,98.

Números extremos como 0,098 e 2 vs. 18 tendem a se normalizar em vez de persistir. Mas para os Dodgers de dois jogos, é melhor que eles voltem ao normal rapidamente.

Omaha!

Os Braves dependiam muito de seu trio de analgésicos básicos altamente alavancados: a esquerda Tyler Matsik, correto Luke Jackson E a esquerda esta mais perto Will Smith. Matzek, aliás, esteve em todos os jogos da pós-temporada. A conta para isso tem que ser paga em algum momento. direito?

“É incrível”, disse o gerente do Braves, Brian Snicker. “Quer dizer, ele meio que se ressente de mim quando eu não o pego. Ele diz, eu posso jogar o tempo todo. E ele sempre me garante que está pronto para ir. Ele disse que é um luxo que eu posso dar. Você sabe, vou promovê-lo então. ”

Se alguma citação enfocou a diferença entre Braves e Dodgers, é esta.

O início do jogo Atlanta 2 Ian Anderson Ele saiu depois de três rodadas simplesmente porque ele não era tão esperto. Snitker disse após o concurso que o cenário Anderson-go-three nem mesmo foi discutido.

“Omaha!”

Para começar, esta não é uma referência à cidade, mas ao apelo audível que o quarterback do Hall da Fama do Futebol Profissional Peyton Manning tornou famoso. Foi isso que Snicker fez quando Anderson apareceu: ele ouviu.

Claro, Matzke, Jackson e Smith. O mesmo aconteceu com outras pessoas que não viram muito da ação durante o mês de outubro. Sete dos finalistas do Atlanta combinaram para permitir uma única tacada ao longo de seis entradas – mas eles caminharam seis.

No entanto, Atlanta venceu. O Braves já venceu cinco vezes consecutivas, depois de perder sua primeira seqüência no Milwaukee Brewers Series. Algumas de suas vitórias não fizeram muito sentido. Mas são vitórias, no entanto.

O que acontecerá com essa mistura selvagem em Los Angeles? Quem você conhece? Mas tem-se a sensação de que enquanto o pequeno exército de analistas dos Dodgers está ocupado mapeando coisas em nível molecular, os bravos estão apenas preparados para soar, não importa o que aconteça a seguir.

roubando freddy

E aqui está a maior parte da vitória dos bravos: eles não obtiveram nada em face do privilégio, Freddy Freeman. nada. nada.

Freeman acertou 0 a 4 no Jogo 1, saindo em todas as suas quatro idas ao prato. Então ele foi imediatamente eliminado no Jogo 2 e acertou mais três vezes. Sete Ks seguidos corresponderam ao pior período de sua carreira. Apenas seis jogadores acertaram sete em uma linha na série pós-temporada, e David Justice (2001) tem apenas oito.

Felizmente, Freeman teve sua última escalada no domingo, poupando a desgraça da restrição de etiqueta de Justs. Mais uma vez, os jogadores estavam batendo em Freeman – Eddie RosarioE Ozzy Albis, Austin Riley – que estava roubando o show.

E sabe de uma coisa? Esta seção específica deve assustar os enganadores. O Braves venceu dois jogos sem qualquer tipo de contribuição do seu melhor jogador.

Juketober

Não há nenhum tipo de significado concreto para o beisebol derivado disso, mas se você acredita em presságios, destino e coisas tão intransponíveis, os Dodgers também podem estar preocupados com a extensão em que um Jock Pederson com pescoço de pérola se tornou um mascote para toda a comunidade do beisebol em Atlanta.

Sim, eles vendem réplicas de plástico nas lojas do time em Trust Park e, antes dos jogos, as linhas envolviam o saguão. Sim, Pederson mantém todo mundo solto, tricotando pela quadra de short e aquela gola durante o treino de rebatidas, e então acertando um Homer enorme após o outro assim que os jogos começam.

Mas o que isso significa: a lenda de Braves, Dale Murphy, fez o primeiro arremesso antes do segundo jogo. Primeiro, ele arrancou sua camisa “Murphy”, revelando uma camisa Austin Riley por baixo.

Em seguida, o epílogo: Murphy chicoteou um colar de (provavelmente) pérolas de plástico para usar enquanto completava seu plano festivo.

Algo que Joctober tem vida própria. É selvagem. É maravilhoso. E sim, isso é meio estranho.