Oficial de saúde alerta sobre nova raiva de guaxinim em Omaha

OMAHA, Nebraska (KMTV) – Nunca antes foi encontrada uma forma de raiva na área de Omaha, preocupando as autoridades de saúde.

Tudo começou depois que um gatinho perdido morreu de raiva em Omaha e foi descoberto que estava infectado com uma cepa incomum localmente: raiva de guaxinim.

A raiva do guaxinim é “extremamente incomum” a oeste dos Apalaches e nunca foi encontrada aqui antes, disse Lindsay Hughes, diretora de saúde do condado de Douglas, em entrevista coletiva na tarde de segunda-feira.

“A raiva é quase sempre fatal”, disse Hoss. “Portanto, estamos tomando todas as medidas apropriadas para garantir que isso não se espalhe ou se espalhe aqui no condado de Douglas.”

Dez pessoas em Omaha que foram expostas aos gatos estão recebendo vacinas e estão bem, disse Hoose.

Os Estados Unidos têm apenas duas das cerca de 60 mil mortes humanas por raiva em todo o mundo a cada ano, disse ela.

“Gostaríamos muito de continuar assim”, disse ela.

Mas Hughes e outras autoridades de saúde estão preocupadas porque os guaxinins são comuns aqui. Um porta-voz do Departamento de Saúde do Condado de Douglas disse que há de 40 a 50 guaxinins por quilômetro quadrado em Omaha.

Guaxinins interagem com animais de estimação que interagem com humanos, disse Hews.

Qualquer pessoa que vir animais atropelados, perdidos ou selvagens é incentivada a ligar para a Nebraska Humane Society no telefone (402) 444-4800 ramal. 1, principalmente se o animal estiver se comportando de maneira estranha, o que pode ser sinal de que ele está com raiva.

Eles também incentivam você a vacinar seus animais de estimação contra a raiva.

Parte do esforço para garantir que um segundo caso não seja encontrado inclui capturar e vacinar guaxinins. As autoridades estão se concentrando a leste da 72nd Street e entre as ruas F e Fort.

Se você mora nessa área, em breve receberá uma carta do USDA ou uma batida na sua porta solicitando que você use seu jardim. Eles serão claramente identificados como funcionários do USDA, disse Hoss.

Howes disse que os donos de animais de estimação deveriam ficar de olho em seus amigos peludos.

“Este não é o momento, especialmente naquela área alvo, para permitir que os seus animais circulem livremente sem supervisão”, disse Hoss.

