A IA descobriu a supernova sozinha

Você pode adicionar a descoberta de supernovas à lista de elogios que lhe são atribuídos inteligência artificial. Esta semana, uma colaboração de astrónomos liderada pela Northwestern University afirmou ter desenvolvido o primeiro sistema do mundo para detectar, identificar e classificar supernovas com a ajuda da inteligência artificial. A nova ferramenta poderosa, que os cientistas dizem que poderia “Grande simplificaçãoGrandes estudos de futuras estrelas em explosão descobriram sua primeira supernova.

Antes desta ferramenta, dizem os astrónomos envolvidos na sua criação, a detecção de supernovas dependia de uma combinação de sistemas automatizados e métodos de verificação humanos. Normalmente, os telescópios robóticos observam partes do céu em busca de novas fontes potenciais de supernovas que não existiam antes. Uma vez descoberto um filtro, o processo geralmente é entregue a humanos que operam telescópios com espectrômetros para coletar o espectro da fonte, ou luz espalhada. A ferramenta automatizada, chamada Bright Transient Survey Bot (BTSbot), tem como objetivo retirar esse intermediário humano do processo.

Os pesquisadores alimentaram o algoritmo de aprendizado de máquina BTSbot com 1,4 milhão de imagens de 16 mil fontes astronômicas. Essas imagens incluíam evidências anteriores de supernovas, galáxias brilhantes e estrelas temporariamente brilhantes. Graças a este conjunto de treinamento, o modelo de IA foi capaz de identificar uma nova candidata a supernova e solicitar automaticamente uma leitura de seu espectro a partir de um telescópio automatizado no Observatório Palomar, na Califórnia. O sistema acabou por identificar a candidata a supernova como uma “explosão estelar”, na qual uma estrela anã branca explodiu completamente, e partilhou automaticamente os seus resultados com a comunidade astronómica. Em outras palavras, o sistema de IA foi capaz de reconhecer e compartilhar sozinho a nova descoberta, o que é uma ótima notícia para os humanos envolvidos.

“O desempenho da simulação foi excelente, mas você nunca sabe como isso se traduz no mundo real até realmente experimentá-lo”, disse Nabil Rahimullah, estudante de graduação da Northwestern University, em comunicado. “Sentimos uma enorme onda de alívio.”

Os astrônomos responsáveis ​​pela construção do BTSbot acreditam que todo esse tempo extra economizado na tentativa de detectar e identificar manualmente supernovas dará aos cientistas humanos mais tempo para analisar suas observações e considerar novas ideias.

“Em última análise, remover os humanos do circuito proporciona mais tempo para a equipa de investigação analisar as suas observações e desenvolver novas hipóteses para explicar a origem das explosões cósmicas que observamos”, disse Adam Miller, professor assistente de física e astronomia na Northwestern University.

Claro, os astrônomos não fazem necessariamente isso Precisar Sistemas de inteligência artificial totalmente automatizados para capturar imagens impressionantes de supernovas. Continue lendo para uma série de algumas das descobertas de supernovas mais interessantes da memória recente. Se você estiver se sentindo especialmente sentimental, pode lançar um para os detectores de supernovas humanas enquanto estiver fazendo isso.