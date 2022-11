O Telescópio James Webb encontra duas das galáxias mais antigas e distantes de todos os tempos Telescópio Espacial James Webb

NASA Telescópio Espacial James Webb Ele encontra galáxias brilhantes e primitivas até então escondidas, incluindo galáxias que podem ter se formado apenas 350 milhões de anos após o Big Bang.

Se os resultados forem verificados, disseram os astrônomos na quinta-feira, esse grupo de estrelas recém-descoberto ultrapassará a galáxia mais distante identificada pelo Telescópio Espacial Hubble – recordista que se formou 400 milhões de anos após o início do universo.

O telescópio Webb, lançado em dezembro passado como sucessor do telescópio Hubble, indica que as estrelas podem ter se formado antes do que se pensava – talvez dois milhões de anos após o Big Bang.

Close de duas galáxias recém-descobertas. Foto: Agência Espacial Européia, Agência Espacial dos EUA, Agência Espacial Canadense, STScI/AFP/Getty Images

As últimas descobertas da web Detalhado em Astrophysical Journal Letters por uma equipe internacional liderada por Rohan Naidu do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. O artigo descreve duas galáxias excepcionalmente brilhantes, a primeira que se acredita ter se formado 350 milhões de anos após o Big Bang e outras 450 milhões de anos depois.

Naidoo disse que mais observações infravermelhas feitas por Webb seriam necessárias antes que ele pudesse reivindicar o novo recorde.

Cientistas disseram na revista NASA Conferência de imprensa. Eles indicaram que algumas delas podem ser galáxias posteriores que imitam galáxias anteriores.

“Este é um momento muito dinâmico”, disse Garth Illingworth, da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, co-autor do artigo publicado na quinta-feira. “Houve muitos primeiros anúncios sobre galáxias mais antigas, e ainda estamos tentando resolver como uma comunidade quais provavelmente são reais”.

A evidência apresentada até agora é “forte como pode ser” para a galáxia que se acredita ter se formado 350 metros após o Big Bang, disse Tommaso Treu, da UCLA, cientista sênior do Webb Science Early Release Program.

Se os resultados forem verificados e houver mais galáxias primitivas, Raido e sua equipe escrevem que Webb “terá muito sucesso em empurrar a fronteira cósmica para a beira do Big Bang”.

Uma imagem do Webb Telescope’s Near Infrared Camera mostra galáxias distantes nas regiões externas do gigante aglomerado de galáxias Abell 2744. Foto: Agência Espacial Européia, Agência Espacial dos EUA, Agência Espacial Canadense, STScI/AFP/Getty Images

“Quando e como as primeiras galáxias se formaram continua sendo uma das questões mais intrigantes”, escrevem os pesquisadores.

Essas galáxias “estavam escondidas sob os limites do que o Hubble poderia fazer”, observou Jane Rigby, da NASA, cientista do projeto do Webb.

“Eles estavam lá esperando por nós”, disse ela a repórteres. “Portanto, é uma feliz surpresa que haja tantas dessas galáxias para estudar.”

O observatório de US$ 10 bilhões – o maior e mais poderoso telescópio já enviado ao espaço – está em órbita solar a cerca de 1,6 milhão de quilômetros da Terra. As operações científicas completas começaram no verão e, desde então, a NASA lançou uma série de fotos impressionantes Universo.