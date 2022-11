Fósseis de uma tartaruga marinha do tamanho de um carro da era dos dinossauros foram descobertos na Espanha

(Reuters) – Navegando pelos mares subtropicais que banharam as costas do arquipélago que formava a Europa há 83 milhões de anos, estava uma das maiores tartarugas já registradas, um réptil do tamanho de um carro pequeno – um Mini Cooper para ser exato – que enfrentaram as perigosas águas.

Pesquisadores descreveram na quinta-feira os restos descobertos no nordeste da Espanha de uma tartaruga chamada Leviathanochelys aenigmatica que media cerca de 3,7 metros de comprimento e pesava pouco menos de duas toneladas e viveu durante o período Cretáceo – o capítulo final da era dos dinossauros. É a maior tartaruga conhecida na Europa.

Ele superou a maior tartaruga de hoje – a tartaruga de couro, que pode atingir 2 metros de comprimento e é famosa por suas maratonas de migrações marítimas. Leviathanochelys é quase tão grande quanto a maior tartaruga já registrada – Archelon, que viveu há aproximadamente 70 milhões de anos e media cerca de 4,6 metros de comprimento.

“Leviathanochelys era tão longo quanto um Mini Cooper, enquanto Archelon tinha aproximadamente o mesmo tamanho de um Toyota Corolla”, disse o paleontólogo e coautor do estudo Albert Celis, do Instituto Catala de Paleontologia (ICP), um centro de pesquisa afiliado à Universitat Autònoma de Barcelona. .

Teria sido bom ser do tamanho de um carro, considerando o tráfego perigoso no antigo Mar de Tethys em que Leviathanochelys nadava. Os maiores predadores eram enormes répteis marinhos com mandíbulas poderosas chamados mosassauros – alguns com mais de 15 metros de comprimento. Vários tubarões e raias, bem como répteis marinhos comedores de peixes de pescoço longo, chamados plesiossauros, também espreitam.

disse Oscar Castillo, aluno do programa de mestrado em Paleontologia da Universidade Autônoma de Barcelona e principal autor do estudo publicado na revista Relatórios científicos.

Esta imagem sem data mostra uma reconstrução pictórica da grande tartaruga marinha do Cretáceo Leviathanochelys aenigmatica, que viveu há cerca de 83 milhões de anos e cujos fósseis foram encontrados na província de Alt Urgell, na Catalunha, no nordeste da Espanha. ICRA_Arts / Museu de la Conca Della – Institut Catala de Paleontologia Miquel Crusafont / Handout via REUTERS

“Durante o período Cretáceo, havia uma tendência nas tartarugas marinhas de aumentar o tamanho do corpo. Leviathanochelys e Archelon podem representar o auge desse processo. Foi levantada a hipótese de que a razão para esse aumento no tamanho do corpo é a pressão predatória, mas pode haver outros fatores”, acrescentou Castillo.

Outras grandes tartarugas do passado da Terra incluem Protostega e Stupendemys, ambas com cerca de 4 metros de comprimento. Protostega foi uma tartaruga marinha do Cretáceo que viveu cerca de 85 milhões de anos atrás e, como seu primo mais tarde Archelon, habitou o grande mar interior que na época dividia a América do Norte em duas. Stupendemys percorriam os lagos e rios do norte da América do Sul cerca de 7-13 milhões de anos atrás durante o Mioceno.

Cientistas descobriram os restos de Leviathanochelys perto da vila de Coll de Nargó, na província de Alt Urgell, na Catalunha, depois que um parque no sul dos Pirineus descobriu fósseis saindo do solo. Até agora, eles encontraram partes da parte de trás de sua carapaça, ou concha, e a maior parte de sua cintura pélvica, mas nenhum crânio, cauda ou membros.

Fósseis indicaram que possuía uma carapaça lisa semelhante às tartarugas de couro, com o próprio casco medindo cerca de 7,7 pés (2,35 m) de comprimento e 7,2 pés (2,2 m) de largura. Leviathanochelys parece ter sido construído para o oceano aberto e raramente retorna à terra – por exemplo, para pôr ovos.

A presença de duas protuberâncias ósseas no lado anterior da pelve difere de qualquer outra tartaruga marinha conhecida, indicando que Leviathanochelys representa uma linhagem recém-descoberta. Isso mostra que o gigantismo nas tartarugas marinhas evoluiu independentemente em linhagens separadas do Cretáceo da América do Norte e da Europa.

Leviathanochelys aenigmatica significa “tartaruga leviatã misteriosa” devido ao seu tamanho grande e pélvis de formato estranho, que os pesquisadores suspeitam estar relacionado ao seu sistema respiratório.

“Alguns animais pelágicos[que vivem em mar aberto]apresentam uma modificação em seu sistema respiratório para aumentar sua capacidade de respirar em grandes profundidades”, disse Celis.

(Reportagem de Will Dunham em Washington; Edição de Rosalba O’Brien)

