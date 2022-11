NASA comemora o lançamento bem-sucedido do Artemis 1 cortando laços

CABO CANAVERAL, FL – Orion está voando!

Um rugido estrondoso pode ser ouvido por quilômetros ao redor do Centro Espacial Kennedy da NASA aqui na manhã de quarta-feira (16 de novembro) como Sistema de lançamento espacial Um foguete SLS lançou uma espaçonave Orion não tripulada Ártemis 1 missão à lua.

orion A jornada o levará por uma órbita lunar altamente elíptica, onde a espaçonave é testada para testar a resiliência da espaçonave em futuros voos tripulados no Artemis 2 e além. O voo agitado da cápsula terminará em 11 de dezembro com um pouso assistido por paraquedas no Oceano Pacífico, na costa da Califórnia.

o Lançamento Artemis 1 Foi um marco para a NASA. Os planos de lua tripulada de longo prazo da agência e a infraestrutura necessária para apoiá-los enfrentaram problemas orçamentários, atrasos na produção, reestruturação e resistência dos críticos que analisam os quase US$ 40 bilhões gastos no desenvolvimento, estima a SLS. Custo de lançamento de US$ 4,1 bilhões para ser um preço muito alto para um foguete construído em torno da tecnologia da era do ônibus espacial.

Portanto, o sucesso do Artemis 1 até agora é bom para a NASA, e a agência levou algum tempo para saboreá-lo.

Em um briefing de mídia pós-lançamento na manhã de quarta-feira, o administrador da NASA, Bill Nelson, expressou seus elogios aos gerentes da missão e a todos na NASA com uma mão no caminho de uma década do SLS.

“O legado que essa equipe profissional acumulou ao nos trazer até hoje ao longo dos anos é um que já é bem merecido e continuará conforme retornarmos à Lua e depois partirmos para Marte Nelson disse.

Nelson, como muitos outros altos funcionários da NASA, assistiu à decolagem do Launch Control Center (LCC) do KSC.

“Você deveria ter ouvido os outros astronautas com quem eu estava”, disse Nelson durante o briefing. “Estávamos no centro de controle de lançamento e todos subimos ao telhado para podermos sentir aquela onda de choque sônica e ver, intacta, a cauda da chama – do fogo. E então víamos aquela nuvem de fumaça, mesmo no escuro da noite. Foi tão avassalador.”

O Diretor da Missão Artemis, Mike Sarafin, também participou do briefing. “Hoje vimos o míssil mais poderoso do mundo tirando a terra de suas bordas e sacudindo os bandidos dela”, disse ele. “Era uma vista maravilhosa.”

Todos os presentes no briefing das 5h da quarta-feira, que ainda estavam no horário nobre assistindo à decolagem do Artemis algumas horas antes, estavam se sentindo um tanto sonolentos ao se aproximarem do final da maratona noturna de cobertura de lançamento.

A decolagem, no entanto, foi apenas o começo da missão Artemis 1, observou Sarafin. “Há definitivamente um alívio por estarmos a caminho, mas também temos um senso de consciência de que esta é uma missão em andamento. Pessoalmente, não descansarei bem até que estejamos nos movendo com segurança e recuperados.”

A visão de dois propulsores de foguetes sólidos SLS acendendo trouxe de volta memórias para o Diretor do Programa SLS, John Honeycutt, do Marshall Space Flight Center da NASA no Alabama.

“EU [was] Olhando para esta grande bola de fogo e pensando: “Sabe, faz pouco mais de 12 anos desde que tentei isso”, disse ele durante o briefing, provavelmente referindo-se a Nave espacial liberar. (Os propulsores de foguetes sólidos SLS são baseados em veículos usados ​​durante o programa do ônibus espacial, e os estágios principais do SLS usam os motores principais do ônibus espacial). O Programa Artemis e muitas gerações vindouras. A equipe acaba de fazer um ótimo trabalho.”

A Diretora de Voo Emily Nelson também participou do briefing, elogiando as equipes de solo no Controle da Missão. “A equipe LCC fez um trabalho impecável ao cruzar o reservatório e lançar, e então a equipe MCC Houston fez uma entrega e execução tranquilas do restante da subida em órbita”, disse Nelson. “Foi muito legal ver essas equipes terem a chance de usar a experiência que desenvolveram ao longo de anos de treinamento e preparação. Esta missão testará não apenas a espaçonave, mas também as equipes.”

De volta ao LCC, depois que Orion foi inserido na órbita da Terra, o gerente de lançamento da Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, dirigiu-se aos operadores do console.

“Bem, pela primeira vez, posso ficar sem palavras”, disse Blackwell-Thompson, o primeiro diretor de lançamento da NASA, a todo o Controle da Missão. “Eu quero que você olhe ao meu redor, olhe para este time e saiba que você venceu. Você conquistou seu lugar nesta sala. Você conquistou este momento. Você conquistou seu lugar na história. Você Fiz parte do primeiro.”

Ela repetiu as palavras que havia dito a eles antes da decolagem: “Quanto mais difícil a subida, melhor a vista. Hoje à noite mostramos à Space Coast como ela é uma bela vista.”

Então Blackwell-Thompson fez um anúncio. Ela explicou: “Temos uma tradição aqui no Launch Control. A primeira é quando você assume o cargo pela primeira vez, recebe um desempate.”

ela disse, referindo-se ao ex-diretor de lançamento do ônibus espacial Mike Leinbach, que teve a honra de cortar a gravata Thompson de Blackwell. Ela olhou para a sala cheia de operadores de console e continuou, quase engasgando com as palavras enquanto seus sentimentos vinham à tona: “Quem quiser cortar o empate, faremos a ronda na sala de tiro. Você tem o seu console chefes, se eles quiserem fazer isso, tudo bem.” “

Continuando a tradição de cortar, o ex-diretor de lançamento do ônibus espacial Mike Leinbach cortou a gravata da primeira diretora de lançamento de Kennedy, Charlie Blackwell-Thompson. Mimic refere-se à primeira vez no modo de console após um lançamento bem-sucedido.

Nos próximos dias, a Orion diminuirá a distância para a lua fazendo sua aproximação mais próxima da superfície lunar na segunda-feira (21 de novembro), voando 60 milhas (97 quilômetros) sobre a rocha e o regolito.

“Estamos no primeiro dia de uma missão de 26 dias”, observou Sarafin durante um briefing na quarta-feira. “Compramos muito risco hoje, mas temos muitas tarefas pela frente.”