O Telescópio Hubble da NASA captura a impressionante Galáxia do Sombrero a mais de 28 milhões de anos-luz de distância

O diâmetro da galáxia espiral é de 50 mil anos-luz

O Telescópio Espacial Hubble da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) é conhecido por tirar imagens incríveis do espaço sideral ao longo dos anos. Uma dessas imagens impressionantes da Galáxia do Sombrero foi capturada por um telescópio espacial. A galáxia está localizada no extremo sul do aglomerado de Virgem, que é rico em galáxias, e fica a 28 milhões de anos-luz de distância da Terra.

A agência espacial publicou, no Instagram, a imagem que mostrava a galáxia em toda a sua glória. Capturando a galáxia na luz visível, o Telescópio Espacial Spitzer observou a galáxia no infravermelho em quatro mícrons diferentes: azul, verde, laranja e vermelho.

Ao lado da imagem, a legenda dizia: “A Galáxia do Sombrero é vista aqui quase da borda. A galáxia espiral tem 50.000 anos-luz de diâmetro, cerca de metade do tamanho da nossa Galáxia, a Via Láctea. E no centro da Galáxia do Sombrero, os cientistas estimam que existe um buraco negro.” Cerca de um bilhão de vezes maior que o nosso sol.”

Veja a postagem aqui:

Na imagem, as bordas esquerda e direita da Galáxia do Sombrero aparecem em vermelho, o centro dos anéis aparece em amarelo e verde, e o centro da galáxia aparece em azul claro com núcleo branco. Estrelas e galáxias aparecem pontilhadas na imagem.

Anteriormente, a NASA compartilhou uma imagem impressionante e cativante capturada pelo Telescópio Espacial Hubble mostrando uma galáxia distante que testemunhou um poderoso evento de supernova não muito tempo atrás.