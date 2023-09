Estudo sobre mudanças climáticas coloca data de validade para todos os mamíferos

Inscreva-se no e-mail do Climate Independent para receber os conselhos mais recentes sobre como salvar o planeta Receba nosso e-mail climático gratuito

Um novo estudo mostra que um aquecimento global sem precedentes eliminará todos os mamíferos durante um evento de extinção em massa dentro de cerca de 250 milhões de anos.

Espera-se que os continentes do mundo eventualmente se fundam novamente para formar um supercontinente extremamente quente, seco e em grande parte inabitável chamado Pangea Ultima, de acordo com uma pesquisa sobre mudanças climáticas publicada segunda-feira na revista. Ciências naturais da terra.

As alterações climáticas que ocorrem ao longo de milhares de anos são diferentes da crise climática provocada pelo homem, causada em grande parte pela queima de combustíveis fósseis.

Simulações de supercomputadores do futuro distante têm sido utilizadas por cientistas, incluindo os da Universidade de Bristol, para mostrar como as temperaturas globais podem subir ainda mais à medida que o Sol brilha mais forte e emite mais energia.

O movimento das placas tectónicas da Terra também deverá levar à formação de outro supercontinente, o que poderá desencadear erupções vulcânicas frequentes para produzir libertações massivas de dióxido de carbono na atmosfera, aquecendo ainda mais o planeta, disseram os investigadores.

Até agora, os mamíferos – incluindo os humanos – conseguiram sobreviver em terra graças à sua capacidade de adaptação às flutuações climáticas através de adaptações como a pelagem e a hibernação no frio, bem como curtos períodos de hibernação.

Embora os mamíferos tenham se adaptado para sobreviver a temperaturas frias, a sua capacidade de tolerar temperaturas mais altas permaneceu constante ao longo de milhões de anos de sua evolução.

Assim, superar o calor extremo prolongado, conforme previsto pela simulação, é muito mais difícil, tornando a Terra inabitável para os mamíferos.

“Um supercontinente emergente criaria efetivamente um golpe triplo, envolvendo um efeito continental, um sol mais quente e mais dióxido de carbono.” 2 “Na atmosfera, isso leva ao aumento do calor em grande parte do planeta”, disse o principal autor do estudo, Alexander Farnsworth, da Universidade de Bristol.

O resultado é um planeta “principalmente hostil”, desprovido de fontes de alimento e água para os mamíferos, disseram os pesquisadores.

Dr Farnsworth disse: “Temperaturas generalizadas de 40 a 50 graus Celsius, e até mesmo extremos diários, combinados com altos níveis de umidade, acabarão por determinar o nosso destino”.

“Os humanos – juntamente com muitas outras espécies – morrerão devido à sua incapacidade de se livrarem deste calor através do suor e de arrefecerem os seus corpos”, disse ele.

A imagem mostra a temperatura média mensal (°C) mais quente da Terra e do supercontinente projetado (Pangaea Ultima) há 250 milhões de anos, quando quase qualquer mamífero teria sido difícil de sobreviver (Universidade de Bristol)

Simulações de supercomputadores sugerem que o planeta pode permanecer em grande parte habitável até que a massa terrestre sísmica mude num futuro distante.

Mas quando o supercontinente se formar, a investigação sugere que apenas entre 8 e 16 por cento da área terrestre da Terra será habitável para mamíferos.

No estudo, os cientistas aplicaram modelos climáticos que simulam tendências de temperaturas, ventos, precipitação e humidade na Pangea Ultima que se espera que se formem ao longo dos próximos 250 milhões de anos.

Eles também usaram modelos de placas tectônicas, bem como de química e biologia oceânicas para prever os níveis futuros de dióxido de carbono.

Uma imagem que mostra a geografia da Terra hoje e a geografia esperada da Terra após 250 milhões de anos, quando todos os continentes convergirem para um supercontinente. (Universidade de Bristol)

No entanto, os investigadores sublinharam que é importante não perder de vista a actual crise climática global causada pelas emissões humanas de gases com efeito de estufa.

“Embora esperemos que o planeta seja inabitável dentro de 250 milhões de anos, hoje já estamos a assistir a um calor extremo que prejudica a saúde humana. É por isso que é importante atingir emissões líquidas zero o mais rapidamente possível”, disse Eunice Lu, co- autor do estudo.

“Acreditamos que o CO 2 Poderia aumentar de cerca de 400 partes por milhão (ppm) hoje para mais de 600 ppm milhões de anos no futuro. “É claro que isto pressupõe que os humanos deixarão de queimar combustíveis fósseis, caso contrário veríamos estes números muito mais cedo”, disse Benjamin Mills, outro autor do estudo da Universidade de Leeds.

As descobertas também têm implicações na descoberta de outros planetas habitáveis, sugerindo que a disposição da massa terrestre de um mundo distante pode ser um factor-chave para determinar o quão habitável é para os humanos.

“As perspectivas para um futuro distante parecem muito sombrias. Os níveis de dióxido de carbono podem duplicar os níveis actuais”, disse o Dr. Farnsworth.

“Com a expectativa de que o Sol também emita cerca de 2,5% de radiação adicional, e o supercontinente localizado principalmente em regiões tropicais quentes e úmidas, grande parte do planeta poderá experimentar temperaturas de 40 a 70 graus Celsius”, disse ele.