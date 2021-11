O retrocesso da visão pode ser melhorado por curtas doses matinais de visão vermelha

Os pesquisadores relatam que uma onda curta de luz vermelha pela manhã melhora a visão em deterioração, o que pode fornecer um tratamento simples, seguro e fácil de usar para manter nossos olhos mais nítidos à medida que envelhecemos.

Em testes com 20 participantes expostos a três minutos de luz vermelha profunda de 670 nm pela manhã entre 8h e 9h, a visão melhorou 17 por cento e durou (em um nível inferior) em média uma semana. Em alguns voluntários, a melhora foi de até 20%.

Esta associação entre luz vermelha de comprimento de onda longo e visão melhorada é consistente com o que os cientistas viram Estudos anteriores Em animais, o estudo foi traçado a partir de um semelhante Foi realizado no ano passado – mas neste caso a luz vermelha foi limitada a uma exposição por dia que exigia menos energia da luz vermelha do que antes.

“Usar um dispositivo LED simples uma vez por semana recarrega o sistema de energia degradado nas células da retina, como recarregar a bateria,” O neurocientista Glenn Jeffrey diz: da University College London (UCL) no Reino Unido.

“E a exposição pela manhã é absolutamente essencial para alcançar melhorias na deterioração da visão: como vimos anteriormente em moscas, as mitocôndrias alteraram os padrões de funcionamento e não respondem da mesma forma à luz à tarde – este estudo o confirma.”

o Mitocôndria No olho, que muitas vezes é chamado de forças da célula, está a chave: a equipe já sei Eles são mais receptivos pela manhã, e são essas organelas que a luz vermelha se recarrega para que possam produzir mais energia.

Os fotorreceptores na retina, onde as mitocôndrias são coletadas de forma mais densa, consistem em cones (lidam com a visão em cores) e bastonetes (adaptam-se à pouca luz). Aqui, a equipe se concentrou em cones, avaliando a sensibilidade ao contraste de cor após a exposição à luz vermelha.

Testes de acompanhamento em seis participantes, usando terapia de luz vermelha diariamente entre 12h e 13h, não resultaram em nenhuma mudança na visão – confirmando que as mitocôndrias não respondem à luz vermelha profunda da mesma forma no final do dia.

(University College London)

acima de: O Dr. Pardis Kaynezhad mantém uma luz vermelha profunda acima do olho, que ajuda a estimular as mitocôndrias nas células da retina.

“As mitocôndrias têm sensibilidades específicas à luz de longo comprimento de onda que afeta seu desempenho”, Jeffrey diz. “Comprimentos de onda mais longos, estendendo-se de 650 a 900 nanômetros, melhoram o desempenho das mitocôndrias para aumentar a produção de energia.”

As células da retina humana começam a envelhecer quando atingimos os 40 anos ou mais, e o envelhecimento resulta em parte de uma diminuição do suprimento de energia mitocondrial. Como os fotorreceptores na retina requerem mais energia, eles também tendem a envelhecer mais rápido.

O dispositivo LED simples e de baixa potência usado no estudo pode ser uma terapia de visão acessível que as pessoas podem aplicar rapidamente. Provavelmente também é seguro de usar, já que a luz infravermelha de 670 nm não é muito diferente da luz encontrada no ambiente natural.

Levará algum tempo para desenvolver um dispositivo completo para uso generalizado, no entanto, os pesquisadores alertam que alguns de seus dados são “altos”: o nível de melhoria variou entre os participantes, mesmo aqueles da mesma idade. Estudos futuros podem examinar mais de perto outras variáveis ​​que podem influenciar os resultados.

“Esta intervenção simples aplicada ao nível da população afetará significativamente a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem e é provável que reduza os custos sociais que surgem de problemas associados à baixa visão,” Jeffrey diz.

A pesquisa foi publicada em Relatórios Científicos.