O Oceano Ártico foi invadido por seu vizinho antes do que se pensava

Polo Norte. Atlântico. Desde tempos imemoriais, os dois oceanos convivem em harmonia, pois as águas quentes e salgadas do Atlântico fluem suavemente para o Pólo Norte. A natureza estratigráfica do Ártico – gelo marinho no topo, água doce fria no meio e água quente e salgada no fundo – ajudou a cimentar a fronteira entre o Oceano Ártico e o Oceano Atlântico mais quente.

Mas tudo mudou quando o oceano maior começou a fluir mais rápido do que o oceano Ártico poderia acomodar, enfraquecendo a distinção entre as camadas e transformando as águas árticas em algo semelhante ao Atlântico. Esse processo, chamado de atlantificação, é parte do motivo pelo qual o Ártico está esquentando mais rápido do que qualquer outro oceano.

“Não é uma nova invasão do Ártico”, disse Ewing Djern Lin, oceanógrafo físico da Universidade de Bangor, no País de Gales. “A novidade é que as características do Ártico estão mudando.”

Os satélites fornecem algumas das medições mais claras das mudanças no Oceano Ártico e no gelo marinho. Mas seus registros têm apenas quase 40 anos, obscurecendo como o clima do oceano mudou nas décadas anteriores.