O condado de Los Angeles relata 22 novas mortes por Covid-19 e 624 novos casos positivos – Prazo

O Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles relatou 22 novas mortes por COVID-19Além de 624 novos casos positivos.

O número de mortes e casos confirmados relatados hoje pode refletir o atraso na notificação no fim de semana. Mas os dados de hoje trazem o condado a um total 27121 mortes e 1.524.912 casos positivos.

no momento do relatório, 556 Os residentes do condado estão sendo hospitalizados devido ao Covid-19. A partir de 24 de novembro, 29% dessas pessoas estão na unidade de terapia intensiva. Os resultados dos testes estão disponíveis para quase 9.370.000 indivíduos, com 15% dos indivíduos com teste positivo. A taxa de positividade é de 1,4%.

A Saúde Pública incentiva todos a celebrar o Dia de Ação de Graças com segurança. 28 novas mortes e 1.081 novos casos confirmados de COVID-19 no Condado de Los Angeles. Opinião https://t.co/CJXJonAMsp pic.twitter.com/IyqgYVHKlQ – LA Saúde Pública (@lapublichealth) 25 de novembro de 2021

Delta Variant é a cepa dominante que se espalha por todo o país de LA, mas a Saúde Pública comentou sobre as preocupações em torno da nova variante Omicron Que a Organização Mundial da Saúde na África do Sul identificou como uma “variável de preocupação” está sendo monitorada de perto. Não há informações sobre se Omicron é mais contagioso, fatal ou resistente a vacinas ou tratamentos do que outras cepas de COVID-19.

“A estratégia mais importante continua sendo garantir que todas as pessoas com 5 anos de idade ou mais recebam uma vacinação completa ou uma dose de reforço o mais rápido possível para reduzir a transmissão do vírus atualmente prevalente em toda a província. As vacinas são eficazes contra a variante delta e pré- cepas do vírus, que nos permitem ter esperança de que as vacinas aprovadas também forneçam alguma proteção contra o Omicron.

A saúde pública está se preparando para responder aos desafios potenciais apresentados pela Omicron. Opinião: https://t.co/x8Yv9fjGcZ Para mais. pic.twitter.com/mTOr3oqg6G – LA Saúde Pública (@lapublichealth) 28 de novembro de 2021

Embora ainda haja muitas informações sobre a nova variante, há informações suficientes disponíveis para o condado tomar medidas para reduzir a transmissão que podem ajudar a preparar estratégias para aliviar esse novo tipo de preocupação.