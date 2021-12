O que vem por aí para o Bitcoin e o resto do mundo criptográfico?

Um Bitcoin Atualmente, está sendo negociado por pouco menos de US $ 49.000, o que representa uma impressionante alta de 66% em relação aos níveis de janeiro. Mas a criptomoeda mais alta também caiu cerca de 30% em relação a pontuação alta Atingiu quase US $ 69.000 em novembro.

Não há como negar que a criptomoeda se tornou a tendência. O valor total de todas as criptomoedas em circulação é superior a US $ 2,2 trilhões, com o bitcoin respondendo por cerca de US $ 920 bilhões desse total.

O preço do Ether mais que quintuplicou este ano, de cerca de US $ 730 por moeda para quase US $ 4.000.

Agora também existem muitos Fundos negociados com bitcoin (ETFs) para os investidores individuais escolherem. Os ETFs que investem nas melhores criptomoedas também podem estar nos cartões.

“A próxima etapa potencial é lançar ETFs adicionais para outras moedas. Provavelmente haverá um ETF no início de 2022”, disse Nick Elward, vice-presidente sênior e chefe de produtos institucionais e ETFs da Natixis Investment Managers. “Provavelmente haverá um ETF no início de 2022.”

Principais investidores profissionais e institucionais, incluindo sênior Gerentes de fundos George Soros e Stanley Druckenmiller, investindo em criptomoeda. No entanto, o declínio recente é um lembrete gritante de como os preços do Bitcoin e de outras criptomoedas podem ser voláteis.

Criptografia menos severa do inverno no futuro?

Muitos investidores migraram para o bitcoin em 2017 e viram os preços subir de cerca de US $ 1.000 por moeda para pouco menos de US $ 20.000 em dezembro daquele ano.

Então veio o crash, com o bitcoin caindo para cerca de US $ 3.500 no final de 2018. Esses preços se recuperaram claramente – e então um pouco -, mas demorou até dezembro de 2020 para que a moeda retornasse ao nível de US $ 20.000.

É provável que essas flutuações repentinas nos preços das criptomoedas continuem. A chave, dizem os especialistas, é que os investidores aprendam a suportar e resistir aos inevitáveis ​​altos e baixos.

“Percebemos uma correção no mercado mais de uma vez”, disse Anton Chachin, sócio-gerente da Bitfrost, uma provedora de serviços de ativos digitais, em um e-mail para a CNN Business. “Se os investidores institucionais começarem a realizar lucros, isso poderá ter um efeito cascata.”

Mas ele acrescentou que essas grandes empresas provavelmente continuarão a migrar para o bitcoin como uma proteção potencial contra a inflação e o aumento das taxas de juros, o que pode prejudicar as moedas tradicionais apoiadas pelo governo.

“Mesmo que a fonte de preocupação dos investidores institucionais seja o medo de perder (FOMO), todas as decisões institucionais foram tomadas após uma consideração cuidadosa. Essas empresas perceberam os benefícios potenciais da criptomoeda”, disse Chachshin.

A maior adoção e legitimidade das criptomoedas também deve ajudar a mitigar parte da volatilidade. Os preços podem continuar subindo acentuadamente, mas as mudanças podem não ser tão violentas como nos últimos anos.

Ter instituições maiores com bolsos mais fundos e mãos mais firmes para comprar criptografia ajudaria ”, disse John Wu, presidente da Ava Labs, a empresa de blockchain compatível com ethereum. “Eles podem lidar com altos e baixos.”

Ignorar Bitcoin

Elward, da Natixis Investment, também acredita que mais gestores de fundos estarão olhando de perto as criptomoedas, potencialmente pulando os ETFs de bitcoin de funcionamento passivo que simplesmente invertem a tendência dos futuros de bitcoin.

“O Active faz sentido para investidores em criptografia”, disse Eluard. “Espero que mais gerentes por aí analisem qual é o mais adequado para comprar.”

Ele acrescentou que as criptomoedas são uma extensão natural do chamado reino de investimento alternativo, um grupo de ativos além de ações e títulos que normalmente incluem ouro e outros metais preciosos.

Nessa linha, alguns especialistas acreditam que o éter e a terceira criptomoeda mais valiosa do mundo, o Binance, pode continuar a ganhar participação no mercado contra o bitcoin.

“Você tem que olhar para a utilidade das criptomoedas”, disse Alex Limberg, CEO da Nimbus, um credor financeiro descentralizado. “O Ether poderia, em última análise, ser maior do que o bitcoin.

Wu, do Ava Labs, também acredita que os investidores vão ultrapassar o Bitcoin.

“Esperamos mais fragmentação no mundo criptográfico”, disse ele. “Os preços mudarão mais com base na adoção”. “As criptomoedas não serão negociadas lado a lado na mesma medida.”