As ações disparam após o S&P 500 subir

As ações dos EUA subiram pelo segundo dia consecutivo, à medida que fortes dados econômicos ajudaram a acalmar os temores dos investidores sobre os riscos representados pelo vírus Covid-19 e pela inflação.

O índice S&P 500 subiu 0,8%, somando para terça-feira 1,8% adiantado. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,6%, ou cerca de 220 pontos, enquanto o pesado Nasdaq Composite avançou 0,8%.

Novos dados apresentados Confiança entre os consumidores nos Estados Unidos em dezembro, para um nível mais alto do que os economistas esperavam. O Conference Board disse que as preocupações dos consumidores com a inflação diminuíram.

E Vendas de casas aumentaram nos Estados Unidos Em novembro, taxas de juros hipotecárias mais baixas e um forte mercado de trabalho impulsionaram a demanda. As vendas de casas existentes estão no caminho certo para o ano mais forte desde 2006.

“Estamos começando a ter um pouco mais de clareza à medida que avançamos para o final do ano aqui, de que a economia ainda é forte em geral”, disse JP Covelo, analista sênior de investimentos da Bessemer Trust.

Os investidores também receberam sinais promissores sobre a gravidade da doença causada pela variante Omicron do Covid-19.

Pesquisadores sul-africanos disseram que Estimando os riscos de hospitalização Com o Omicron cerca de 70% a 80% mais baixo do que a variante Delta mais antiga, fornece evidências provisórias de que a infecção com a nova cepa tende a ser mais branda em comunidades com níveis mais altos de imunidade. Os cientistas alertam para não presumir que o mesmo se aplica a outros países, como os Estados Unidos, onde a vacinação e as taxas de infecção anterior variam.

Administração biden Preparando-se para distribuir 500 milhões de kits de teste gratuitos em casa Covid-19 para americanos estão enviando médicos militares e enfermeiras para hospitais neste inverno.

O surgimento da variável Omicron, de rápida disseminação, no mês passado, redirecionou a atenção dos investidores para os riscos que a Covid-19 continua a representar para a economia. A incerteza renovada sobre as perspectivas de crescimento econômico gerou volatilidade no mercado de ações. O S&P 500 fechou com mais de 1% de movimentação em mais da metade dos pregões desde as notícias do swing Os mercados tremeram pela primeira vez.

Com os feriados de Natal e Ano Novo se aproximando, alguns investidores prevêem que negociações leves podem exacerbar os movimentos do mercado.

“É uma negociação muito ruim daqui até o final do ano, então tudo pode realmente acontecer”, disse Marianne Montagne, gerente de portfólio da Gradient Investments.

Somando-se ao nervosismo no mercado, os investidores estão se preparando para o Federal Reserve aumentar as taxas de juros em 2022. A política monetária acomodativa ajudou a alimentar uma forte recuperação das ações, fazendo com que o índice S&P 500 subisse 25% até agora em 2021.

“Alguns investidores querem apenas proteger alguns de seus lucros, suponho”, disse Daniel Egger, diretor de investimentos do gestor de fundos Saint Gotthard, com sede na Suíça. “Essa volatilidade pode se estender até o próximo ano.”

Os investidores estão se preparando para o Federal Reserve aumentar as taxas de juros em 2022.

Foto:



Spencer Platt / Getty Images





Todos os 11 setores do S&P 500 subiram nas últimas negociações, liderados pelo grupo de consumidores discricionários, que subiu 1,5%.

Entre ações individuais, ações

Paychex

Subiu 5,5% depois que a empresa de recursos humanos disse que seus ganhos aumentaram no segundo trimestre com o aumento das vendas.

Nos mercados de commodities, o petróleo bruto Brent, padrão mundial do petróleo, subiu 1,1%.

O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu para 1,460% de 1,487% na terça-feira. Os rendimentos se movem na direção oposta aos preços dos títulos. O WSJ Dollar Index, que mede a moeda americana em relação a uma cesta de moedas, caiu 0,3%.

No mar, o índice continental Stoxx Europe 600 teve alta de 0,9%. Na Ásia, o Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,6%, o Índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,2% e o Índice Composto de Xangai caiu 0,1%.

Escreva para Joe Wallace em joe.wallace@wsj.com e Karen Langley em karen.langley@wsj.com