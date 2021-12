O quarterback do Broncos, Teddy Bridgewater, vai passar a noite no hospital após sofrer um ferimento na cabeça – Denver Post

O quarterback do Broncos, Teddy Bridgewater, deveria passar a noite de domingo em um hospital de Denver após sofrer um ferimento na cabeça na derrota de 15 a 10 para o Cincinnati Bengals no domingo.

Bridgewater acertou o lado da cabeça na grama ao se lançar para baixo pela primeira vez com 5:47 restantes no terceiro quarto.

“Tudo tem corrido bem até agora”, disse o técnico Vic Fangio após a partida. “Eles vão mantê-lo a noite toda para observação, mas acham que ele vai ficar bem e deve ficar bem.”

Na jogada, Bridgewater deixou o pé para evitar o meio-campista do Bengals Joe Bache e, ao se aproximar do gramado, foi atingido por um tackle defensivo de BJ Hill, tornando o efeito de impacto do gramado ainda mais severo. Ele ficou instantaneamente imóvel.

Os treinadores do Broncos rolaram Bridgewater de costas e estabilizaram sua área do pescoço, removendo sua máscara facial. Uma tabela escorregou sob ele, todos os seus membros foram presos e ele foi levado do campo para uma ambulância.

É realmente difícil (de ver) “, disse Albert Okwijpunam com uma ponta estreita. “Você não quer ver ninguém sofrer esse tipo de lesão. Foi um golpe enorme.”

O quarterback do Outfield, Bradley Chubb, disse: “É assustador porque você o viu no início da semana quando ele (Donald Parham em LA) bateu com a cabeça (na grama). Você vê Teddy deitado lá e quer o melhor naquele momento e quando vê-lo virar e mexer um pouco as mãos, você sabe que ele está bem. Mas ainda dói ver nosso capitão cair. “

Drew Luke fez sua confortável terceira aparição na temporada e coroou o lance de Bridgewater, que começou com um passe para touchdown de 25 jardas para o recebedor Tim Patrick, dando ao Broncos uma vantagem de 10-9.

Justin Simmons, segurança, disse Fangio deu ao vestiário uma atualização sobre a saúde de Bridgewater imediatamente após o fim da partida.

“Vamos apoiar Drew 100% e Brett (Rybian) 100% e podemos ganhar partidas”, disse Simmons. “É uma merda porque você sabe o quanto Teddy aposta nisso”.

Se Bridgewater for diagnosticado com uma concussão, será a segunda na temporada. Ele deixou sua derrota na quarta semana contra o Baltimore no início, após absorver um golpe de capacete a capacete, mas jogou sete dias depois em Pittsburgh.