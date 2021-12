Problemas com a escalação do Philadelphia 76ers fazem com que o jogo do New Orleans Pelicans seja adiado

A luta do Philadelphia 76ers para encontrar oito jogadores disponíveis levou ao adiamento do jogo de domingo contra o New Orleans Pelicans.

Modo 76ers. Andre Drummond E agite milton Nos protocolos de saúde e segurança da NBA no domingo, enquanto Joel Embiid (tornozelo), Therese Maxi (quadrante) e Danny Green (Hip) são listados como questionáveis. George Niang Adicionado aos protocolos quarta-feira.

Três jogos no total foram adiados no domingo, com as corridas Cavaliers-Hawks e Nuggets-Nets canceladas devido a problemas no COVID-19. O jogo Magic-Raptors na segunda-feira e a competição Wizards-Nets na terça-feira também foram adiados.

Fontes disseram que há otimismo de que o Sixers poderá retomar o jogo em Boston na segunda-feira.

Fontes da liga disseram à ESPN no início desta semana que a National Basketball Association e a National Basketball Association estão discutindo um plano que exigiria que as equipes dizimadas pelo COVID-19 contratassem jogadores substitutos adicionais para evitar atrasos no jogo. Fontes disseram à ESPN que essas negociações continuaram no fim de semana.

No entanto, há uma série de adições potenciais de Las Vegas ao show da G League começando no domingo, complicando a busca por substituições rápidas para a escalação.

As informações de Tim Bontemps da ESPN foram usadas neste relatório.