Karan Johar compartilha sua revisão “imparcial” de Gangubai Kathiawadi; Ela diz: “Alia Bhatt, o que você é?” : notícias de bollywood

Alia Bhatt atriz Jangpai Kathyawadi Foi lançado nos cinemas na sexta-feira, 25 de fevereiro. O filme marca a primeira colaboração entre Alia Bhatt e o diretor Sanjay Leela Bhansali. O filme chegou aos cinemas depois de uma longa espera devido à pandemia, e a espera provou valer a pena. O filme é unanimemente elogiado pelo público em todo o país. Figuras da indústria cinematográfica também elogiaram o filme.

Na noite de sexta-feira, o diretor Karan Johar lançou Alia na indústria cinematográfica com seu filme de 2012 Estudante do ano, em seu Instagram Stories para compartilhar sua crítica “imparcial” do filme. A atuação de Alia no filme foi tão elogiada quanto as milhares de pessoas que lotaram os cinemas no primeiro dia de lançamento.

“Dizer que ela é de tirar o fôlego… dizer que ela é incrível… dizer que ela é de longe uma das melhores atrizes que já tivemos ou já tivemos não é apenas afirmar um fato, mas ainda não dizer o suficiente sobre seu brilhantismo Alia Bhatt Ma You ?Sim, isso é imparcial e do meu coração!Sanjay Bhansali é um mágico e ela realizou todos os seus truques com precisão e perfeição!

O diretor também foi ao Twitter e elogiou Bhansali. “Sanjay Bhansali tece sua magia como um filme puro e excepcional e @alaja08 é a perfeição! Incrível! Além do brilho! E isso ainda não é suficiente! Performance épica! #GangubaiKathiawadi vai ser um grande sucesso! Os filmes estão de volta!!! ”, tuitou.

Sanjay Bhansali tece sua magia como um filme renegado Bonafide e Incorporar tweet Perfeito! simplesmente fantástico! Além de brilhante! Isso ainda não é suficiente! Desempenho épico! #GangubaiKathiawadi Você será um grande sucesso! Os filmes estão de volta!!! – Karan Johar (@karanjohar) 25 de fevereiro de 2022

Enquanto isso, Alia Bhatt foi flagrada viajando por Mumbai no dia do lançamento de seu filme para testemunhar pessoalmente as reações do público. De visitas a teatros a visitas a shoppings e viagens pela cidade de ônibus, a atriz passou o dia inteiro observando as reações das pessoas ao filme. Na noite de sexta-feira, ela também visitou a famosa tela única de Mumbai – Gaiety Galaxy – e foi recebida com fortes aplausos e aplausos.

Leia também: Alia Bhatt visita Gaiety Galaxy no dia do lançamento de Gangubai Kathiawadi; Recebe uma reação forte e positiva do público

Bollywood News – Atualizações ao vivo

Siga-nos para as últimas notícias de BollywoodE a novos filmes de bollywood Atualizar, Arrecadação de bilheteriaE a Novos filmes lançados E a notícias de bollywood na índiaE a Notícias de entretenimentoE a Bollywood Live News hoje & Próximos filmes 2022 E mantenha-se atualizado com os últimos filmes hindi apenas em Bollywood Hungama.