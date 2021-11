O prêmio do jogo tem sua “estreia mundial” e tem trabalhado com um desenvolvedor por 2,5 anos, e um palpite é Zelda

participação em Nintendo Live emprego

Os Game Awards estão se aproximando e uma série de títulos da Nintendo em várias categorias estão sendo trabalhados para ganhar prêmios. Pode ser o mais importante de muitos Medo de Metroid, que é o jogo do ano.

A oferta não se limita apenas aos prêmios. É também sobre anúncios e, mais uma vez, o apresentador e organizador Jeff Kelly está animado nas redes sociais com o que está por vir. Em sua última postagem no Twitter, ele provocou a “estreia mundial” na qual a equipe vem trabalhando com um desenvolvedor há 2,5 anos.

Acabei de assistir o corte final de #thegameawards A primeira oferta do mundo na qual trabalhamos com um desenvolvedor há 2,5 anos. Estamos realmente honrados com a tarefa de compartilhar este trabalho com o mundo. – Jeff Kelly (@geoffkeighley) 28 de novembro de 2021

Como pode ser visto abaixo, vários fãs de Zelda notaram como a sequência é The Legend of Zelda: Breath of the Wild Foi anunciado há cerca de 2,5 anos. Enquanto alguns duvidam que este seja um jogo, já que tem o título de “estreia mundial” – também foi notado como os Game Awards deram estreias mundiais a jogos que foram exibidos antes.

E lembre-se, ainda não há um título oficial para este novo jogo da Zelda. no início deste ano, Até a Nintendo disse que estava adiando o nome – Para evitar revelar demais, ele pediu aos fãs que “fiquem ligados”.

Vou apenas dizer, o BotW 2 foi anunciado há cerca de 2,5 anos.– Tabulatelk15 (@ Tabulatelk15) 28 de novembro de 2021

Aonuma poderia tecnicamente ter falado sobre a E3, mas mesmo assim, a linha do tempo com este tweet se alinha incrivelmente bem.– Tabulatelk15 (@ Tabulatelk15) 28 de novembro de 2021

Breath of the Wild 2 https://t.co/Cg2vz9f28U– Kelly (@itsakellyy) 28 de novembro de 2021

Eu odeio o fato de que BOTW2 se encaixa nisso, mas provavelmente não é … certo? https://t.co/4VyqSEo9fO– BY2K @Not Quite Endwalker Month (@ TheBY2K) 28 de novembro de 2021

O BotW 2 foi anunciado há 2,5 anos. Será considerado uma estreia mundial porque nem foi uma revelação realmente adequada https://t.co/57d9kVRqqM– Existência – Mês de férias da alegria (@ howtoexist2) 28 de novembro de 2021

Eu realmente quero acreditar que ele está se referindo a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. 1) Sabemos que o jogo está muito distante agora, e a Nintendo tem ocultado informações sobre o jogo, incluindo a legenda. 2) Zelda tem uma história de prêmios em jogos.https://t.co/xOmZDKrhE7 – Stealth (@ Stealth40k) 28 de novembro de 2021

2021 marca o 35º aniversário da série The Legend of Zelda. Até agora, a Nintendo compartilhou um trailer do novo jogo na E3 deste ano (acima), então ainda há tempo para adicioná-lo às festividades no The Game Awards. Também houve rumores de que Zelda apareceu no programa deste ano já há algum tempo, e ainda estamos esperando o Wind Waker e a Princesa do Crepúsculo retornarem com base em … Um boato apareceu no início deste ano.

A estreia do Game Awards deste ano irá ao ar em 9 de dezembro – transmitido ao vivo do Microsoft Theatre em Los Angeles. Haverá prêmios, “shows globais”, apresentações musicais e muito mais. A votação também está aberta, e você pode ver todos os jogos indicados em Nosso post anterior. O que você acha que essa grande revelação pode ser? Mesmo que isso não seja relacionado a Zelda, você acha que veremos uma sequência de Breath of the Wild no programa deste ano? Deixe um comentário abaixo.