O detentor de Praga também foi eliminado

A 16ª jornada da Taça de Portugal proporcionou uma competição divertida e com muitos resultados notáveis. O equilíbrio único entre os rivais FC Porto e Benfica está repleto de lutas e incidentes comuns. Os Dragões venceram por três gols na primeira meia hora.

Dois segundos classificados, Mafra e Rio Ave, venceram a Primiera Liga, Morrerenz e P-SAT, respetivamente, enquanto os detentores foram eliminados pelo Praga Visela e o Sporting teve de recuperar de uma desvantagem para bater o Gaza Pia. Portugal completa o processo.

Furacão começa

31 segundos. Quanto tempo demorou o Porto a abrir o marcador frente ao Benfica, com Evilinson a disparar à queima-roupa. Meia hora depois, os adeptos da casa no lotado Estádio do Dragão estavam em Dreamland, com os anfitriões a preparar-se para uma vantagem de 3-0 graças à corajosa decisão de Homem em Campo-Vidinha e a mais um golo de Evilinson. Seguindo a tradição, tackles desajeitados, mãos girando e um alto nível de atuação foram parte da carga, com Evilinson e Ottamendi vendo cartões vermelhos. O número extraordinário de alvos rejeitados pelo VAR para resultados externos estreitos aumentou a sensação de confusão. Ambas as equipes vão repetir tudo em uma semana no confronto da Prima Liga.

Jorge Jesus saiu do Benfica

Este resultado aumenta a incerteza em torno do futuro do treinador do Benfica, Jorge Jesus. Especulou-se nos últimos dias que o glamouroso gerente retornaria ao Flamenco, com representantes do clube brasileiro em Lisboa divulgando publicamente sua viagem para contratar o técnico. Jorge Jesus e o Benfica pouco fizeram para dissipar as especulações de que, pelo contrário, JJ verá definitivamente mais uma derrota para as águias na próxima semana, no regresso ao Rio de Janeiro.

Noutras paragens, Mafra venceu os Morrirenses por 3-1. Embora Mafra fosse uma das melhores equipas da dupla portuguesa da Liga, o Morriens da primeira divisão sofreu, mas os espectadores assumiram a liderança e, quando Mafra expulsou um jogador, o arrependimento não apareceu nos cartões. No entanto, golos de Pura, Pedro Barcellos e Andresino fizeram os donos da casa correrem por 3-1, colocando Mafra nos quartos-de-final da Taça de Portugal pela primeira vez na sua história.

O Rio Away também venceu um time da primeira divisão, com a equipe da Vila do Conte – bem posicionada para um rápido retorno à Prima Liga – eliminando o B-SAD após um empate em 1 a 1 na disputa de pênaltis.

Espetacular Morera manda Praga marcante

A surpresa foi outra no Visela, onde um chute de longa distância impressionante de Nuno Morera foi o vencedor na vitória da Copa da Praga na temporada passada. Após as expulsões de Abel Ruiz e Andre Horda, a equipe Carlos Carvale Hall terminou a partida com 9 homens.

O Estoril chegou às semifinais das meias-finais da Taça de Portugal na época passada e está a correr bem na primeira divisão este ano, mas Tondela foi forte demais para o clube lisboeta. Apesar de ter ficado para trás no início, o Tondola venceu por 3-1.

O Sporting, actual campeão português, também teve de ficar para trás para chegar às oitavas de final. Jota Silva, que se parece com Jake Greylish, aumentou sua reputação ao destacar habilmente o clube da Secunde Liga, Casa Pia, mas gols de Sebastian Coates e Pablo Sarabia transformaram-no no Sporting.

Os outros dois empates foram decididos por pênaltis após um empate 1-1. Na batalha entre as duas equipas do escalão inferior, a liga derrotou os Parades da mesma equipa do quarto escalão, enquanto o Portimon’s acrescentou uma época patética ao Familica, embora a equipa do Alcarve tenha jogado quase a segunda parte e prolongamento. O jogador caiu após um empate sem gols com Ayton Boa-Morde.

Resultados completos da quinta rodada

FC Porto 3-0 Benfica

Lega* 1-1 paredes

Tondola 3-1 Praia do Estoril

Rio Ave.* 1-1 B-SAD

Pia House 1-2 Esportes

Viscela 1-0 Praga

Mafra 3-1 Moreirense

Formaligo 1-1 Portimonance*

* Vitória no pênalti

Por Tom Gundert