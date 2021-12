Um destaque em Portugal

Miguel Nunes, o protagonista da nova série portuguesa da Netflix, Gloria, falou à Portuguese News sobre a sua atuação nesta série de sucesso mundial.

Há glória Não é apenas a primeira série portuguesa a ser exibida na Netflix, é também a série de maior orçamento da história da produção portuguesa. Segue-se uma história interessante centrada na inteligência da KGB durante o auge da Guerra Fria nos anos 1960 e a ditadura portuguesa.

Para dar forma a esta obra-prima, o realizador Diego Cuides escolheu Miguel Nunes como protagonista de João Vital, um jovem de família abastada ligada à ditadura, que decidiu lutar contra o então regime político existente. Portugal.

Apesar de ser uma série de ficção, o pano de fundo do programa é real. Numa época em que Portugal estava sob uma ditadura, existia uma estação de rádio (RARET) na aldeia de Glória do Ripadejo, que visa transmitir rádios norte-americanas nos países do hemisfério oriental.

Na primeira temporada da série de 10 episódios, Joey Vidal tornou-se um espião da KGB (Polícia Secreta de Moscou) após retornar da guerra da Guiné-Bissau. Mais tarde, João Vidal começou a trabalhar na RARET, obtendo informações a partir do seu trabalho de engenheiro.

O ator por trás de João Vidal

A história do ator Miguel Nunes começou há muitos anos. Miguel Nunes brincava na rua com seus primos gêmeos (alguns meses mais velhos que Miguel) como um menino de 10 anos quando uma mulher que precisava de três filhos para um papel encontrou os meninos perfeitos de que precisava. Esta será a sua primeira experiência e o primeiro passo para uma carreira de sonho no cinema português.

Quando entramos no ensino médio, ele decidiu fazer um curso de contabilidade, o que lhe deu a oportunidade de estudar línguas, que ele também gosta muito, e ele não sabia que queria ser ator. Mais tarde, um amigo de Miguel Nunes o incentivou a se inscrever Morangos com açucar (Uma popular série de televisão jovem em Portugal no início dos anos 2000), e foi consistentemente aceite pelos atores. Mais tarde, ele se formou em teatro Escola de Teatro e Cinema Desde então, ele trabalha como ator.

Antes de Gloria, Miguel Nunes estrelou vários filmes, incluindo O Cisne de Theresa Villavarde, que a levou a ganhar o Melhor Jovem Ator num festival de cinema em Lisboa, Estor. Através desta vida interessante, o drama foi uma de suas grandes paixões que o ajudou a elevar sua imaginação e criatividade.

“Minha atuação foi como desistir de uma identidade”

Nesta função desafiadora, Miguel Nunes estudou muito para ter certeza de que tudo estava indo na direção certa. O ator de 33 anos conheceu muitas pessoas associadas à Revolução dos Cravos e descobriu como entrar no personagem. “Fui encontrar pessoas que lutaram contra a ditadura, encontrar muitas pessoas que trabalharam indiretamente – graças a essas pessoas escondidas, agora vivemos livremente”.

O ator principal disse que o papel que desempenha é sobre um jovem deixando sua identidade e se tornando outro, com diferentes ideologias e valores, seu “casting deixando uma identidade e encontrando outra identidade”.

Na verdade, esta série é uma grande oportunidade para aprender mais sobre a tradição portuguesa e a Guerra Fria em Portugal, sem deixar que ela estrague a história de Portugal. “A história tem um pano de fundo interessante porque pouco se sabe sobre a existência de um American Broadcasting Center (RARET) em Portugal”, até mesmo para os portugueses.

“Essa história nos ajuda a entender nossa história como um país que durou muitos anos sob a mais severa ditadura e guerra colonial e ainda vive hoje. Ainda temos pessoas vivendo suas vidas com o trauma da guerra que não podem escolher para onde não irão por causa da guerra ”, disse ele.

“É por isso que também acho tão interessante. Através desta série onde estamos agora, quais os problemas que tínhamos então, é importante evitar que voltem a acontecer. Temos a oportunidade de pensar no que aconteceu, questões como a guerra colonial: os homens que foram para a guerra, as mulheres que ficaram e as nossas relações entre brancos e negros.

Resumindo, interpretar o papel do engenheiro João Vidal foi, segundo o ator, “um desafio e uma feliz oportunidade de trabalhar com uma boa equipa”.

Glória ao Netflix

Filmes portugueses no mercado internacional

“O cinema português está há muito tempo no mercado internacional”, disse o ator. Porém, português e inglês são falados ao longo da série e, com o arcabouço político internacional, ele espera poder ter contribuído para o sucesso ainda maior do projeto.

No entanto, apesar da excelente qualidade dos filmes portugueses ser elogiada por muitos em todo o mundo, a falta de investimento continua a ser um dos maiores desafios do cinema português.

Miguel Nunes disse: “A falta de financiamento é o maior obstáculo. Se tivermos sempre esse investimento – como na Glória – temos mais tempo, e o tempo é importante porque nos permite ensaiar no nosso trabalho. Permite-nos repassar e de novo e isso é um ator. É sobre trabalho.

Você assistiu a primeira temporada da série? Em caso afirmativo, você pode estar se perguntando se há alguma informação sobre o segundo. No entanto, não temos informações sobre isso – espere!

Glória