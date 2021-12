O planeta metálico parece ser o mundo mais leve ao redor de outra estrela já encontrada

GJ 367 b oferece aos cientistas uma maneira de estudar como os mundos mais próximos das estrelas se formam. A principal teoria de como um lugar como Mercúrio foi criado é que, no início da história do sistema solar, um planeta rochoso semelhante à Terra se formou perto do sol. Imensas rochas espaciais mais tarde atingiram esta entidade, despojando o mundo de sua casca e manto. isso significa Mercúrio é basicamente um núcleo planetário gigante Sente-se ao lado do sol ardente.

O problema com tal cenário, disse o Dr. Valencia, é que ele não funciona totalmente. As colisões podem ter destruído as camadas externas do Mercúrio primordial, mas o material não iria longe. Rochas e minerais presos pela gravidade do Sol permanecerão próximos em órbita e, eventualmente, encontrarão seu caminho para a superfície do objeto.

O Dr. Valencia disse que é possível invocar circunstâncias especiais para explicar por que isso não acontece, mas a presença de GJ 367 be coisas semelhantes significa que esses planetas não são exatamente raros.

“Temos que pensar em como a nave Mercury Super pode ser produzida de forma confiável, não esporadicamente”, acrescentou ela.

Uma possibilidade é que ainda haja algo faltando nos modelos de criação planetária. Elementos tão densos quanto o ferro podem acabar de alguma forma mais próximos da estrela durante sua juventude, disse Valencia. Por enquanto, ela acrescentou, essa ideia ainda é especulativa, embora mundos como o GJ 367 b possam começar a empurrar os cientistas nessa direção.

A equipe que já descobriu o pequeno planeta está planejando novas observações do sistema. Eles também gostariam de usar um telescópio gigante para capturar a luz do GJ 367 b, que poderia revelar se ele tem atmosfera ou se sua superfície está realmente derretida.