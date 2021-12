O incrível tesouro de dinossauros na Itália reescreve a história, a geografia e a evolução

Um dinossauro enterrado na Itália reescreve a história, geografia e evolução da antiga região mediterrânea.

A Itália não é exatamente famosa pelos dinossauros. Em comparação com seu excelente patrimônio artístico e arqueológico, os fósseis de dinossauros são muito raros. Não surpreendentemente, a descoberta dos primeiros restos isolados desses animais, no início dos anos 1990, despertou muita agitação, mas logo depois foi considerada nada mais do que uma exceção a uma regra geral. Durante o reinado dos dinossauros, entre 230 e 66 milhões de anos atrás, era difícil mapear o antigo Mediterrâneo, que era formado por inúmeras pequenas ilhas distantes de todas as principais terras – Europa, África, Ásia – impróprias para preservação. Em grandes animais como os dinossauros. Ou assim acreditamos.

Agora, um novo estudo foi publicado em Relatórios Científicos Coordenados por pesquisadores da Universidade de Bolonha, eles desvendam o primeiro sítio fóssil com múltiplos e excepcionalmente completos esqueletos de dinossauros da Itália: o Villaggio del Pescatore, localizado no município de Duino-Aurisina, próximo a Trieste, no nordeste da Itália.

Esses lindos esqueletos pertencem à espécie Tethyshadros insularis É o maior e mais completo dinossauro já encontrado neste país. A equipe descreve os esqueletos de alguns dos mais belos e belos dinossauros do local (em particular uma nova pessoa chamada “Bruno”) e destaca a presença de sete (possivelmente onze) indivíduos no Villaggio del Pescatore.

Dinossauros não são os únicos fósseis remanescentes do local: peixes, crocodilos, répteis voadores e até mesmo pequenos crustáceos fornecem uma imagem vívida de um antigo ecossistema sem paralelo em todo o mundo. Os fósseis únicos coletados em Villaggio del Pescatore em Trieste podem ser apreciados no Museo Civico di Storia Naturale, cedido em depósito pelo Ministério da Cultura italiano.

O estudo também analisa e reescreve várias hipóteses evolutivas para explicar o antigo contexto do Mediterrâneo. Originalmente, os geólogos interpretaram a área conhecida hoje como Villaggio del Pescatore como parte de uma ilha no meio de um oceano “proto-mediterrâneo” chamado Tethys. Ele apoiou essa interpretação errônea de que o esqueleto relativamente pequeno, o primeiro esqueleto de dinossauro encontrado no local (apelidado de “Antonio”), era na verdade uma espécie “anã”, um exemplo da chamada “base da ilha” (miniaturização evolutiva de animais . grande escala em um ambiente isolado devido à escassez de recursos).

Nesse novo estudo, a equipe de pesquisa documenta que ‘Antonio’ ​​é um indivíduo imaturo, enquanto ‘Bruno’, que é maior em tamanho, representa um indivíduo mais velho – que teria continuado a crescer até o momento de sua morte.

Novos dados geológicos coletados pela equipe também forneceram a idade do local e seus fósseis: quase 80 milhões de anos atrás, em farináceo intervalo. Isso é cerca de 10 milhões de anos mais velho do que se pensava: muito tempo mesmo quando se trata de dinossauros. Na época, o que hoje é o nordeste da Itália era uma terra de frente para um vasto oceano, mas conectada à Europa Ocidental e à Ásia. Isso significa que não apenas pequenas ilhas marcavam o antigo Mediterrâneo, mas muitas das rotas de migração de grandes animais terrestres, como os dinossauros, podem ter sido possíveis por meio das pontes de terra do que chamamos de Itália atual.

Esta nova pesquisa destaca não apenas o primeiro passo em termos de descobertas excepcionais, mas, mais importante, o papel central do registro fóssil de dinossauro italiano na avaliação de hipóteses científicas importantes sobre esses animais antigos. Uma vez que o local já está protegido por instituições italianas, novas pesquisas e atividades educacionais podem representar uma oportunidade para incluir o patrimônio geológico e fóssil na lista de “imperdíveis” ao visitar o “Belpaese”.

Referência: “Dinossauro italiano Lagerstätte revela o ritmo e método para a evolução do tamanho do corpo hadrosiforme” 2 de dezembro de 2021, Relatórios Científicos.

Os pesquisadores envolvidos no estudo são: Alfio Alessandro Chiarenza (Universidade de Vigo), Matteo Fabbri (Museu de História Natural, Chicago), Lorenzo Consorti (Universidade de Trieste e Pesquisa Geológica da Itália – ISPRA), Juan Cantalapiedra (Universidad de Alcalá )), David Evans (Royal Ontario Museum e University of Toronto), Federico Fante e Marco Moscioni (University of Bologna).