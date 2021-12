Um estudo britânico descobriu que as vacinas de mRNA de COVID-19 fornecem o maior efeito de reforço

Publicação dos dados por trás da decisão do patrocinador do Reino Unido

A Pfizer e a Moderna produzem grandes anticorpos e fortalecem as células T

Respostas extensas de células T oferecem esperança de proteção alterada

LONDRES (Reuters) – As vacinas COVID-19 da Pfizer são (PFE.N) e moderno (mrna.o) Um estudo britânico publicado na quinta-feira descobriu que o uso da tecnologia de mRNA fornece o maior impulso para os níveis de anticorpos quando administrado 10-12 semanas após a segunda dose.

O estudo “COV-Boost” foi citado por funcionários britânicos quando anunciaram que a Pfizer e a Moderna eram as preferidas para uso na campanha do país, mas os dados agora estão disponíveis apenas ao público. Consulte Mais informação

O estudo descobriu que seis dos sete reforços examinaram a imunidade aumentada após a vacinação inicial com a vacina Pfizer-BioNTech, enquanto todos os sete aumentaram a imunidade quando administrados após duas doses de AstraZeneca. (AZN.L) Sérum.

“Uma terceira dose será eficaz para muitas das vacinas que testamos e em muitas formulações diferentes”, disse a jornalistas o professor Saul Faust, imunologista da Universidade de Southampton e líder do ensaio.

O estudo descobriu que uma dose completa, meia dose de Pfizer ou uma dose completa de Moderna deu um impulso altamente eficaz para os níveis de anticorpos e células T, independentemente de a pessoa ter recebido Pfizer ou AstraZeneca inicialmente.

Quando AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson e Curevac foram administrados como reforços, os níveis de anticorpos para ambas as vacinas iniciais aumentaram, embora em menor extensão. No entanto, embora Valneva tenha aumentado os anticorpos em pessoas inicialmente vacinadas com AstraZeneca, ele não forneceu um impulso à Pfizer.

O estudo descobriu que as doses de reforço também ajudaram a gerar uma ampla resposta das células T contra as variantes beta e delta, que podem desempenhar um papel fundamental na proteção a longo prazo.

“As células T (resposta) parecem ser mais amplas contra todas as cepas variantes, o que nos dá esperança de que uma cepa diferente do vírus possa ser tratada, certamente hospitalização e morte, se não prevenção de infecção, com as vacinas atuais”, disse Faust.

O estudo precedeu a disseminação da preocupante variante do Omicron, mas Faust disse que compartilhou amostras com a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido para gerar dados sobre o Omicron também.

(Reportagem: Alistair Smoot). Edição de Bernadette Bohm

