O novo SUV elétrico da Toyota tem um teto solar tipo Tesla e um manche de direção

A Toyota divulgou novos detalhes sobre seu próximo carro elétrico compacto, o BZ4X, que inclui um teto solar opcional e manche de direção semelhantes aos encontrados em A versão mais recente do Tesla Model S..

O manche de direção, que a Toyota descreve como um “formato de asa”, usa um sistema de direção de arame, no qual não há conexão mecânica entre o volante e os pneus. O guiador só precisa ser girado até 150 graus de um lado para o outro e o motorista nunca precisa levantar as mãos. Isso eliminará a necessidade de alterar a aderência ao dirigir, o que, segundo a empresa, tornará as curvas e outras manobras mais fáceis.

Toyota revelou pela primeira vez o BZ4X No início deste ano, no Salão do Automóvel de XangaiAlém da estratégia de veículos elétricos, que segundo a empresa levará ao lançamento de 15 veículos elétricos movidos a baterias até 2025.

O BZ4X será construído em uma plataforma flexível desenvolvida em parceria com a montadora japonesa Subaru. (A Toyota atualmente possui uma pequena participação na Subaru.) A plataforma e-TNGA habilitará vários recursos, incluindo direção por cabo, tração nas quatro rodas, visibilidade aprimorada e um sistema de freio regenerativo comum entre veículos elétricos. A Toyota disse que o BZ4X será lançado globalmente em meados de 2022. A Subaru está projetando seus próprios veículos elétricos com base na plataforma e-TNGA.



O BZ4X também virá com volante e sistema de série, para quem não estiver interessado em um manche completo. (O jugo do Modelo S foi controverso, com Relatórios do consumidor Dizer isso pode tornar a direção estranha.)

O interior do carro apresenta um painel de instrumentos exclusivo, com a tela afastada do volante de uma forma que, segundo a Toyota, melhorará a visibilidade do motorista. A tela central de infoentretenimento parece flutuar acima do painel, em vez de estar embutida nele. E há uma série de botões físicos no console central e no volante, o que indica que a Toyota não está abraçando totalmente a experiência do usuário digital como empresas como a Tesla.

Os designers da Toyota se inspiraram no tubarão-martelo ao definir o exterior do BZ4X. No entanto, ele ainda mantém a forma tradicional e parece ser semelhante em tamanho ao Toyota RAV4.

Ele virá com dois conjuntos de motores: 201 cavalos de potência de tração dianteira e 215 cavalos de potência de tração nas quatro rodas, que terão alcances de 310 e 286 milhas por carga, respectivamente. (Essas estimativas são baseadas na classificação global do WLTC, que tende a ser mais alta do que a da EPA.) O carro está equipado com uma bateria de 71,4 kWh, que se equipara ao Volkswagen ID 4 e ao Nissan Ariya em termos de potência. elegibilidade.

Existem outras opções não convencionais, incluindo um teto solar que, segundo a Toyota, pode gerar eletricidade “equivalente a 1.800 quilômetros de distância de carro por ano”. Ele também é capaz de carregar bidirecionalmente a capacidade do carro em casa, assim como o Hyundai Ioniq 5 e o Ford F-150 Lightning.

O SUV elétrico deve pousar pela primeira vez no Japão em meados de 2022, embora a Toyota não tenha dito se ele estará disponível nos Estados Unidos. Mais detalhes sobre preços e produção são esperados nos próximos meses.

Esta notícia vem na esteira do anúncio da Toyota de que o fará Investiu cerca de US $ 13,6 bilhões em tecnologia de bateria Ao longo da próxima década, incluindo o investimento de US $ 9 bilhões em produção, ela tenta eletrificar sua gama de carros. Embora a empresa tenha sido a pioneira em híbridos gás-elétricos com o Prius, ela os via como um automóvel. medida temporária Até que as células de combustível de hidrogênio se tornassem competitivas. Agora, a empresa está tentando alcançar empresas como a Nissan e tem Supostamente pressionado Para desacelerar a transição dos EUA para veículos elétricos.