Evergrande paga cupom antes do prazo de sexta-feira – Fontes

O logotipo da empresa aparece na sede do China Evergrande Group em Shenzhen, província de Guangdong, China, em 26 de setembro de 2021. REUTERS / Aly Song

HONG KONG (Reuters) – O desenvolvedor China Evergrande Group fez um pagamento de juros sobre um título offshore antes do término do período de carência na sexta-feira, para evitar um segundo default catastrófico na China, disseram duas pessoas com conhecimento direto do assunto. semana.

Evergrande (3333.HK), que já foi o desenvolvedor mais vendido da China, está lutando com passivos de mais de US $ 300 bilhões, levantando preocupações sobre o impacto de seu destino na segunda maior economia do mundo, bem como nos mercados globais. Consulte Mais informação

A incorporadora, que evitou o calote na semana passada garantindo US $ 83,5 milhões para o pagamento de juros de última hora sobre o título, precisava fazer US $ 47,5 milhões em pagamentos de cupom aos detentores de títulos até sexta-feira.

O não pagamento no prazo de sexta-feira teria resultado em inadimplência cruzada em todos os US $ 19 bilhões em títulos da empresa nos mercados de capitais internacionais, no que teria sido o segundo maior default de mercado emergente do mundo em dívidas corporativas.

Evergrande não respondeu a um pedido de comentário da Reuters. O povo recusou-se a revelar a sua identidade devido à delicadeza do assunto.

A Reuters não conseguiu determinar a origem dos recursos usados ​​para pagar os juros. A Bloomberg News informou no início desta semana que as autoridades chinesas instaram o fundador da Evergrande, Hui Ka Yan, a saldar as dívidas do desenvolvedor com sua fortuna pessoal.

As ações da Evergrande desistiram de ganhos iniciais para cair cerca de 0,8% na manhã de sexta-feira, contra uma queda de 0,3% no Índice Hang Seng. (.HSI). Índice de características do continente Hang Seng (.HSMPI) Caiu cerca de 0,9%, enquanto o índice de ações “A” do desenvolvedor do continente caiu (CSI000952). Caiu 3,6%.

Dados do Duration Finance mostraram que os preços dos títulos de desenvolvedor saltaram mais na sexta-feira, com seus títulos subindo 11,5% em janeiro de 2023 em mais de 9%, e seus títulos subindo 12% em janeiro de 2024 em cerca de 8% no dia.

Isso os deixou negociando com descontos de mais de 75% de seu valor de face, com os rendimentos dos títulos de 2023 próximos a 190%.

Um dos detentores de títulos disse que mantém uma perspectiva negativa para o desenvolvedor, apesar de fazer o pagamento do cupom.

“Só acho que eles estão ganhando tempo neste momento”, disse o detentor do título.

Evergrande perdeu o pagamento de cupons totalizando quase $ 280 milhões em seus bônus em dólares em 23 de setembro, 29 de setembro e 11 de outubro, iniciando períodos de carência de 30 dias cada.

Ela ainda tinha aproximadamente US $ 338 milhões em outros pagamentos de cupons offshore com vencimento em novembro e dezembro.

The New York Times Anterior mencionado Que o desenvolvedor pagasse juros, citando uma pessoa que falou na condição de anonimato.

“Evergrande fez o possível para resolver os problemas de liquidez, mas é um pouco difícil levantar capital suficiente para pagar todas as dívidas”, disse Cliff Zhao, estrategista-chefe do China Construction Bank International em Hong Kong.

“Acho que haverá (haverá) algumas negociações entre a Evergrande e seus credores, então algum tipo de corte de cabelo ainda pode ser feito. O mercado ainda precisa de algum tempo para absorvê-lo e precificá-lo.”

crise de débito

Os problemas de Evergrande pioraram ao longo dos meses, e seus recursos cada vez menores versus seus passivos massivos eliminaram 80% de seu valor, levando alguns analistas a considerarem o default em algum momento inevitável. Consulte Mais informação

Mesmo com a Evergrande garantindo fundos para fazer pagamentos, outras incorporadoras chinesas, cujas fortunas foram atingidas pelas preocupações do mercado sobre a crise da dívida da Evergrande, caíram em um calote oficial.

Fantasia Group Holding Company Limited (1777.HK), Sinic Holdings (Group) Co Ltd (2103.HK)China Characteristics Group Co., Ltd. (1838.HK) And Modern Earth (China) Co., Ltd. (1107.HK) Eles deixaram de cumprir suas obrigações de dívidas em dólares neste mês.

Fontes disseram que outros desenvolvedores com grandes dívidas em dólares propuseram estender os vencimentos de títulos externos ou iniciar a reestruturação da dívida em uma reunião com os reguladores. Consulte Mais informação

Em uma reunião com desenvolvedores esta semana, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC) e a Administração Estatal de Câmbio disse aos desenvolvedores que enfrentam grandes vencimentos de dívidas no exterior para avaliar os riscos de reembolso e relatar dificuldades.

O Comitê de Solução de Controvérsias Investidor-Estado também apelou aos desenvolvedores para cumprir suas obrigações de dívida externa e manter sua reputação e ordem de mercado. Consulte Mais informação

“Padrões seletivos no mercado offshore são categoricamente inaceitáveis ​​para as autoridades, e o esclarecimento da Comissão de Defesa Nacional (NDRC) esta semana deve tranquilizar os investidores estrangeiros de que eles serão tratados de forma justa”, disse o estrategista Wei Liangchang em nota ao cliente. com investidores locais.

Mesmo os desenvolvedores que não entraram em default viram suas participações e os preços dos títulos despencarem. Na sexta-feira, Chinese Estates Holdings Ltd (0127.HK) Ela disse que teria uma perda total de HK $ 1,36 bilhão no atual ano fiscal com a venda de todos os seus títulos emitidos por seu parceiro Kaisa Group Holdings Ltd. (1638.HK).

As preocupações sobre o impacto sistêmico de um default de Evergrande aumentaram os spreads sobre a dívida chinesa em dólar de alto rendimento. (.MERACYC) para níveis recordes à medida que os investidores exigem prêmios de risco mais elevados.

As preocupações dos investidores também mantiveram alto o custo do seguro contra inadimplência da dívida soberana da China. Esse custo no início deste mês atingiu seu nível mais alto desde o pico da epidemia em 2020.

exposição do banco

Fundada em Guangzhou em 1996, a Evergrande representa uma era livre de empréstimos e construções. Mas esse modelo de negócios foi frustrado por centenas de novas regras criadas para conter o frenesi de endividamento dos desenvolvedores e impulsionar moradias populares.

Qualquer perspectiva da morte de Evergrande levanta questões sobre o destino de seus mais de 1.300 projetos imobiliários em cerca de 280 cidades.

A exposição dos bancos aos desenvolvedores também é extensa.

Um documento vazado de 2020, descrito como falso por Evergrande, mas levado a sério pelos analistas, mostrou que as obrigações do desenvolvedor se estendiam a mais de 128 bancos e mais de 121 instituições não bancárias.

Reportagem adicional de Svia Herbst Baylis, Claire Jim e Andrew Galbraith; Reportagem adicional de Tom Westbrook. Escrito por Megan Davis e Sumit Chatterjee; Edição de Stephen Coates e Christopher Cushing

