O módulo lunar russo Luna-25 tira as primeiras fotos (fotos)

O primeiro módulo lunar da Rússia desde 1976 retransmitiu suas primeiras imagens do espaço.

o A missão Luna-25 foi lançada em 10 de agosto, a bordo de um foguete Soyuz-2.1b do Cosmódromo Vostochny, na região de Amur, no extremo leste da Rússia, a primeira sonda doméstica enviada à Lua na história moderna da Rússia. A última missão lunar decolou do que hoje é a Rússia, Luna-24, em 1976 e retornou cerca de 6,2 onças (170 gramas) de amostras lunares. O lançamento do Luna-25 enfrentou muitos atrasos devido à guerra da Rússia na Ucrânia, que teve amplas implicações para a cooperação internacional em voos espaciais.

As primeiras imagens de Luna-25 foram tiradas no domingo (13 de agosto) e Publicados Segunda-feira (14 de agosto) pelo Instituto de Pesquisa Espacial da Academia Russa de Ciências (IKI RAS). O conjunto de fotos em preto e branco mostra a bandeira russa e o emblema da missão no casco da espaçonave, junto com imagens da Terra e da Lua brilhando no espaço.

“Essas imagens mostram os elementos de design do dispositivo contra o fundo da Terra, da qual já partimos para sempre, e contra o fundo da Lua, que logo alcançaremos”, escreveu a agência espacial russa Roscosmos. uma permissão Postado no Telegram em 14 de agosto (Traduzir Google).

As imagens foram tiradas a cerca de 192.625 milhas (310.000 quilômetros) da Terra, de acordo com IKI RAS. A Lua, em comparação, está a cerca de 238.855 milhas (384.400 km) da Terra, em média.

Imagens da Terra (à esquerda) e da Lua (à direita) obtidas pela espaçonave Luna 25 durante sua jornada para a Lua em 13 de agosto de 2023, a uma distância de cerca de 192.625 milhas (310.000 quilômetros) da Terra. (Crédito da imagem: IKI RAS)

Embora houvesse algumas especulações iniciais Postado nas redes sociais Sobre o estado da Luna-25 nos dias seguintes ao seu lançamento, as fotos parecem dissipar esses temores e provar que a sonda está saudável e a caminho de seu destino lunar.

“Todos os sistemas da espaçonave estão operando normalmente, a comunicação com a estação é estável e o balanço de energia é positivo”, IKI RAS escreveu em um comunicado Acompanhando as fotos (tradução do Google).

Se tudo correr conforme o planejado, o Luna-25 chegará à lua na terça-feira (15 de agosto) antes de orbitar o brilhante satélite branco da Terra por cinco a sete dias. A partir daí, a sonda tentará pousar perto de uma das três crateras que cercam o polo sul da lua. A sonda foi projetada para operar por pelo menos um ano.

Uma vez na superfície lunar, supondo que seu pouso corra bem, o Luna-25 analisará o solo lunar, procurará gelo de água e conduzirá experimentos na fina atmosfera da lua. A sonda carrega oito instrumentos diferentes, incluindo um espectrômetro de massa a laser e um instrumento que pode separar amostras de solo lunar e, em seguida, examinar os vapores resultantes para análise da composição química.

Luna-25 se soma a uma lista crescente de missões lunares internacionais que visam estudar ou pousar perto da região do pólo sul da lua.

O rover indiano Chandrayaan-3 Entrou na órbita lunar em 7 de agosto Espera-se que aterrisse perto do pólo sul da lua em 23 de agosto. A Coreia do Sul lançou o Korean Lunar Pathfinder (KPLO) em agosto de 2022, levando NASA ShadowCam Projetado para ajudar na busca de gelo de água perto do pólo sul da lua.