O que sua avó comeu há muito tempo pode afetar seu cérebro: ScienceAlert

Eles dizem que você é o que você come, mas provavelmente, Você também é o que sua mãe comeu E Sua avó comeu antes dela.

Um novo estudo da gravidez animal aumenta a evidência crescente de que o ambiente da mãe pode influenciar o metabolismo de longo prazo de seus filhotes.

Este efeito intergeracional foi observado pela primeira vez em 1909 entre mariposas juvenis. O comportamento dessas mariposas durante o inverno não decorreu de genes herdados específicos, mas de como seus corpos leram esses genes, ativando-os ou desativando-os.

Este resultado foi regulado pelo ambiente da mãe.

Desde então, a possibilidade dessas mudanças “epigenéticas” tem sido observada em Muitos outros tipos de animaisE Incluindo nósmas como eles cruzaram os limites geracionais Ainda não confirmado.

Pesquisadores da Monash University, na Austrália, encontraram evidências de bichos-da-seda fêmeas (Certos tipos são elegantes) dando a seus filhos e netos proteção cerebral extra ao comer certos tipos de alimentos.

O estudo não foi realizado em humanos, no entanto C. elegans Compartilhando tantos genes com nossa espécie, ele fornece algumas informações interessantes sobre como as mudanças epigenéticas funcionam no mundo natural.

Se as células germinativas, como óvulos ou esperma, foram alteradas de alguma forma pela dieta da mãe enquanto ela estava no útero, Estudos mostram Ele pode aderir à prole através de bons e maus momentos.

Quando os cientistas alimentaram larvas de lombrigas, chamaram uma molécula comum em maçãs e ervas ácido ursólicoeles observaram que a prole estava um tanto protegida da quebra natural na conectividade neural.

Especificamente, o ácido ursólico parece “ligar” um gene nos vermes, que produz um tipo específico de lipídio, a esfingosina-1-fosfato, conhecido como esfingolipídio. Essa gordura impede que os axônios das células nervosas no cérebro enfraqueçam, e resultados preliminares indicam que a gordura pode passar do intestino das minhocas para os ovos em seu útero.

Na descendência dos vermes, os pesquisadores descobriram que níveis aumentados de esfingolipídios específicos levaram a mudanças metabólicas significativas e foram mantidos ao longo da evolução e por mais uma geração.

“Esta é a primeira vez que foi demonstrado que lipídios/gorduras são herdados”, Ele diz Pesquisador biomédico Roger Pocock de Monash.

Além disso, alimentar a mãe com esfingolipídios protege os axônios de duas gerações posteriores. Isso significa que a dieta da mãe pode influenciar não apenas o cérebro de seus filhos, mas potencialmente as gerações subsequentes. Nosso trabalho apóia uma dieta saudável durante a gravidez para o desenvolvimento e a saúde geral do cérebro. Ideal .”

a análise Do artigo do geneticista americano Nicholas Burton V natureza Ele fornece algum contexto importante.

C. elegans É um animal ovíparo, Burton Explicar, o que significa que seus ovos eclodem após a postura. Não está claro se as descobertas do estudo atual se estendem a animais vivíparos, como mamíferos, que vivem jovens.

No entanto, Burton observa que estudos epidemiológicos em humanos mostram que o baixo peso ao nascer, às vezes como resultado de deficiências nutricionais durante a gravidez, pode aumentar o risco da prole de problemas metabólicos posteriores, como doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.

Burton Esperanças Estudos de organismos modelo, como C. elegans Pode abrir caminho para muitas novas descobertas sobre como e por que os animais ligam o metabolismo materno e infantil”.

O estudo foi publicado em Natureza Biologia Celular.