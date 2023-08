Uma missão da NASA determinou que Marte está girando muito mais rápido

Tempo estimado de leitura: 3-4 minutos

ATLANTA – Marte está girando mais rápido do que nunca, de acordo com dados coletados pela sonda InSight da NASA no planeta vermelho.

O agora aposentado InSight estava armado com um conjunto de instrumentos, incluindo antenas e um transceptor de rádio chamado RISE, ou Internal Structure and Rotation Experiment. Os instrumentos foram usados ​​para rastrear a rotação de Marte durante os primeiros 900 dias da missão no planeta.

Os astrônomos determinaram que a rotação do planeta está aumentando em cerca de 4 milissegundos por ano², ou encurtando a duração de um dia em Marte em uma fração de milissegundo por ano. Um dia marciano dura cerca de 40 minutos a mais do que um dia na Terra.

O aumento da aceleração parece ser minúsculo, e os pesquisadores não sabem ao certo por que isso acontece. No entanto, eles sugerem que pode ser devido ao acúmulo de gelo nos pólos de Marte ou ao aparecimento de massas de terra após serem cobertas por gelo. Quando a massa de um planeta muda dessa maneira, isso pode fazer com que a rotação do planeta acelere.

As descobertas, baseadas em uma análise dos dados do InSight compartilhados antes da missão ser esgotada e retirada, são relatadas em um relatório. O estudo de junho foi publicado na revista Nature.

Inicialmente, a InSight, a primeira missão para estudar o interior de Marte, deveria continuar cerca de dois anos após o pouso em novembro de 2018. Mas a NASA estendeu a missão por mais dois anos.

A missão InSight continuou a coletar dados em Marte até o final, Silêncio em dezembro de 2022 Depois que a poeira impediu que os painéis solares recebessem luz solar.

Os cientistas usaram a Deep Space Network para transmitir sinais para o RISE no InSight, que então refletiu o sinal de volta para a Terra. Esses sinais transmitidos ajudaram os pesquisadores a rastrear pequenas mudanças de frequência causadas pelo deslocamento Doppler, que é o que faz com que as sirenes mudem de tom dependendo da distância. A frequência muda devido à rotação do planeta.

“O que estamos procurando são diferenças de apenas algumas dezenas de centímetros ao longo de um ano marciano”, disse o autor sênior do estudo Sebastien Le Maistre, investigador principal do RISE no Observatório Real da Bélgica, em um comunicado. “Leva muito tempo e muitos dados para acumular antes que possamos ver essas diferenças.”

Medição da oscilação de Marte

Pesquisas anteriores possibilitadas pelas descobertas únicas da missão no interior do planeta confirmaram que Marte tem um núcleo metálico fundido. Os pesquisadores então usaram o RISE para medir a oscilação de Marte à medida que seu núcleo flui.

Rastrear a oscilação de Marte, ou metamorfose, permitiu que a equipe medisse o tamanho do núcleo.

Os dados do RISE indicam que o raio do núcleo é de cerca de 1.140 milhas.

Este novo valor foi comparado com estimativas anteriores do raio do núcleo que foi Coletado por rastreamento de ondas sísmicas enquanto viajam pelo interior de Marte. Ao combinar essas medições, os pesquisadores estimam que o raio do núcleo de Marte está entre 1.112 e 1.150 milhas.

Embora o InSight não esteja mais operacional, seu tesouro de dados coletados durante seus quatro anos em Marte mudou a maneira como os cientistas entendem o Planeta Vermelho. A missão foi a primeira a revelar alguns dos segredos do interior de Marte, e os cientistas analisarão seus dados nas próximas décadas.

“É muito legal poder obter esta última medição – e é só isso”, disse Bruce Banerdt, que atuou como investigador principal da InSight antes de se aposentar em 1º de agosto, em um comunicado. Ele trabalhou no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia, por 46 anos.

“Estive envolvido em esforços para trazer uma estação geofísica como a InSight para Marte por um longo tempo, e resultados como este fazem todas essas décadas de trabalho valerem a pena”.

×

Histórias relacionadas

Últimas histórias científicas