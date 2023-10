O jogador de hóquei americano Adam Johnson morreu após sofrer uma lesão no pescoço enquanto patinava na Inglaterra

NOTTINGHAM, Inglaterra – O jogador de hóquei americano Adam Johnson, que disputou 13 jogos da NHL com o Pittsburgh Penguins em 2019 e 2020, morreu depois que seu pescoço foi cortado por uma lâmina de skate durante um jogo na Inglaterra no sábado, disse sua equipe. Ele tinha 29 anos.

Johnson estava jogando pelo Nottingham Panthers em uma partida da Challenge Cup contra o Sheffield Steelers quando sofreu um corte no skate durante o segundo período de um jogo da Elite Ice Hockey League na Utilita Arena em Sheffield.

“Os Nottingham Panthers estão realmente chocados ao anunciar que Adam Johnson faleceu tragicamente após um estranho acidente durante o jogo em Sheffield na noite passada”, disse o time no domingo.

“Os Panteras gostariam de enviar nossos pensamentos e condolências à família de Adam, seu parceiro e todos os seus amigos neste momento tão difícil. Todos no clube, incluindo jogadores, funcionários, administração e proprietários, estão profundamente tristes com a notícia do falecimento de Adam.”

Johnson, natural de Minnesota, passou 13 jogos durante partes das temporadas 2018-19 e 2019-20 jogando pelo Pittsburgh na NHL antes de passar a temporada 2020-21 na Suécia com o Malmo Redhawks. Ele fez um gol e três assistências para os Penguins.

“Os Pittsburgh Penguins juntam-se a todo o mundo do hóquei no luto pela vida de Adam Johnson, cuja vida foi tragicamente cortada muito cedo”, disseram os Penguins no domingo em um comunicado. “Estendemos nossas mais profundas condolências à família e amigos de Adam, bem como a todos os seus companheiros de equipe e treinadores do passado e do presente. Adam sempre fará parte da família Penguins.”

Johnson jogou hóquei universitário em Minnesota Duluth, ajudando os Bulldogs a chegar a dois torneios da NCAA. Ele marcou o gol da vitória na prorrogação do torneio de 2017, enviando Minnesota Duluth para o Frozen Four com uma vitória sobre a Universidade de Boston.

Ele também jogou por três clubes da American Hockey League durante sua carreira e na Alemanha com o Augsburger Panthers na temporada 2022-23 antes de concordar em ingressar no Nottingham nesta temporada.

A equipa acrescentou: “Os nossos pensamentos estão também com os adeptos e funcionários de ambos os clubes, especialmente aqueles que assistiram ou acompanharam o jogo, e que ficarão chocados com as notícias de hoje”.

“Os Panteras gostariam de agradecer a todos que apoiaram Adam ontem à noite nas circunstâncias mais difíceis. Adam, nosso número 47, não era apenas um excelente jogador de hóquei no gelo, mas também um grande companheiro de equipe e uma pessoa maravilhosa que teve seu Toda a vida pela frente. O clube sentirá muita falta dele e nunca o esquecerá”.

A Liga anunciou o adiamento dos três jogos agendados para domingo em Belfast, Fife e Guildford após a morte de Johnson. O jogo do Nottingham, marcado para terça-feira, também foi adiado.

São notícias difíceis, disse Ian Laperriere, que treinou Johnson no Lehigh Valley Phantoms da AHL.

“Ótimo garoto (e) companheiro de equipe”, disse Laperriere em uma mensagem de texto. “Só grandes coisas podem ser ditas sobre ele.”

A NHL tem sido alvo de sustos de cortes de skate ao longo de sua história, principalmente o goleiro do Buffalo, Clint Malarchuk, que foi atingido por uma lâmina no pescoço durante um jogo contra o St. Louis em 22 de março de 1989. Malarchuk recebeu atendimento médico imediato e jogou novamente. 10 dias depois.

