Conflitos violentos em Gaza enquanto as forças israelenses expandem sua ofensiva terrestre

Os últimos desenvolvimentos

20 palestinos foram mortos em confrontos noturnos com forças israelenses na Faixa de Gaza, dizem fontes médicas palestinas

Mais de 600 alvos foram atingidos em Gaza – o exército israelense

Quatro palestinos foram mortos em um ataque israelense à Cisjordânia – Ministério da Saúde palestino

Israel está bombardeando o norte da Faixa de Gaza com violentos bombardeios aéreos e de artilharia

GAZA (Reuters) – Palestinos em Gaza relataram pesados ​​ataques aéreos e de artilharia na manhã desta segunda-feira, enquanto forças israelenses apoiadas por tanques avançavam para a Faixa com uma ofensiva terrestre que gerou mais apelos internacionais para proteger os civis.

O exército israelense disse ter atingido mais de 600 alvos militantes nos últimos dias, enquanto continuava a expandir as operações terrestres na Faixa de Gaza, onde os civis palestinos precisam urgentemente de combustível, alimentos e água potável enquanto o conflito entra na sua quarta semana. .

O exército disse em comunicado: “As forças militares israelenses mataram dezenas de terroristas que se esconderam em edifícios e túneis e tentaram atacar as forças”.

A mídia palestina disse que os ataques aéreos israelenses atingiram áreas próximas aos hospitais Al-Shifa e Al-Quds em Gaza, e que militantes palestinos entraram em confronto com as forças israelenses em uma área fronteiriça a leste da cidade de Khan Yunis, no sul.

Autoridades médicas em Gaza disseram que pelo menos 20 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos durante a noite, quando as forças terrestres israelenses penetraram no enclave costeiro de várias direções.

Moradores disseram ter ouvido tiros e explosões durante a noite. O Hamas e a Jihad Islâmica afirmaram que os seus membros participavam em combates com as forças israelitas em Gaza e na cidade de Jenin, na Cisjordânia.

A Reuters não conseguiu confirmar os relatórios de forma independente.

Israel divulgou fotos de tanques de combate na costa ocidental da Faixa, indicando um possível esforço para sitiar a principal cidade de Gaza dois dias depois de o governo israelense ter ordenado a expansão das incursões terrestres. Algumas imagens publicadas na Internet também mostravam soldados israelitas agitando a bandeira israelita nas profundezas de Gaza. A Reuters não conseguiu verificar as imagens.

A declarada “segunda fase” de Israel da sua guerra de três semanas contra os militantes do Hamas apoiados pelo Irão permaneceu em grande parte fora de vista, com as tropas a moverem-se na escuridão e os palestinos a serem cortados das telecomunicações.

As interrupções de telefone e Internet pareceram diminuir no domingo, mas a Paltel Communications disse que os ataques aéreos israelenses mais uma vez levaram à interrupção do serviço de Internet e telefone em partes do norte de Gaza, onde estão localizados os centros de comando do Hamas.

A queda de energia prejudicou gravemente as operações de resgate das vítimas do bombardeio israelense.

Os ataques relatados perto de hospitais ocorreram depois que o Crescente Vermelho Palestino disse no domingo que recebeu avisos das autoridades israelenses para evacuar imediatamente o hospital de Jerusalém, já que cerca de 14 mil pessoas haviam se refugiado lá.

Israel acusou o Hamas de estabelecer centros de comando e outras infra-estruturas militares nos hospitais de Gaza, algo que o movimento nega.

Cerca de 50 mil pessoas também se abrigaram no Hospital Al-Shifa, disseram autoridades palestinas, acrescentando que estavam preocupadas com as ameaças israelenses às instalações.

Israel reforçou o cerco e o bombardeamento de Gaza desde que militantes do Hamas atacaram Israel em 7 de Outubro. As autoridades israelenses afirmam que ativistas mataram cerca de 1.400 pessoas e fizeram pelo menos 239 reféns.

O exército também intensificou as suas operações contra grupos islâmicos na Cisjordânia, matando dezenas de palestinos e prendendo centenas.

[1/13]A fumaça sobe sobre Gaza, vista da fronteira de Israel com Gaza, no sul de Israel, em 30 de outubro de 2023. Fotografia: Evelyn Hochstein/Reuters. Obtenção de direitos de licenciamento READ Pró-Ucrânia supera pró-Rússia em protestos na Alemanha

O Ministério da Saúde palestino disse que as forças de segurança israelenses mataram quatro pessoas durante um ataque na cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada, na manhã de segunda-feira.

Pede uma pausa

A escalada dos ataques coincidiu com a escalada dos protestos internacionais por uma “trégua humanitária” que permitisse a entrada de ajuda.

Uma fonte informada disse à Reuters que as negociações mediadas pelo Catar entre Israel e o Hamas continuaram no domingo e incluíram discussões sobre a possível libertação de reféns.

A fonte, que pediu anonimato, disse que o Hamas quer uma trégua humanitária de cinco dias para as operações israelitas para permitir a entrada de ajuda e combustível na sitiada Faixa de Gaza em troca da libertação de todos os reféns civis detidos pelo movimento.

O governo israelita afirma que mais de metade dos reféns detidos pelo Hamas possuem passaportes estrangeiros de 25 países, incluindo 54 cidadãos tailandeses.

O Conselho de Segurança da ONU deverá rever a situação humanitária em Gaza na segunda-feira. A organização de 15 membros votou sem sucesso quatro vezes nas últimas duas semanas em projetos de resolução destinados a tomar medidas relativamente à guerra, mas a Assembleia Geral da ONU, composta por 193 membros, votou esmagadoramente na sexta-feira para apelar a uma trégua humanitária imediata.

O presidente dos EUA, Joe Biden, instou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um telefonema no domingo, a proteger os civis em Gaza e “aumentar imediata e significativamente o fluxo de ajuda humanitária”, disse a Casa Branca.

O coronel Elad Goren, do Escritório para a Coordenação de Atividades Governamentais nos Territórios, a agência do Ministério da Defesa de Israel que coordena com os palestinos, disse que Israel permitiria um aumento significativo na ajuda a Gaza nos próximos dias, e que os civis palestinos deveriam dirigir-se para uma “zona humanitária” no sul da Faixa. Área pequena.

As autoridades médicas de Gaza, que tem uma população de 2,3 milhões de habitantes, afirmaram no domingo que 8.005 pessoas, incluindo 3.324 menores, foram mortas.

O gabinete de comunicação social do governo de Gaza, administrado pelo Hamas, disse que 116 paramédicos e 35 jornalistas foram mortos desde o início do conflito.

A Reuters não conseguiu verificar esses números de forma independente.

Israel comprometeu-se a eliminar o Hamas, uma missão que descreve como exigindo ataques terrestres de longo prazo dentro, ao redor e sob a Cidade de Gaza, onde os militantes têm uma extensa rede de bunkers subterrâneos.

Há também receios de que a guerra possa alastrar à região, incluindo o Líbano, onde o exército israelita e o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irão, trocam tiros.

A televisão estatal síria informou na segunda-feira que os ataques aéreos israelenses atingiram duas posições do exército em Daraa, resultando em “algumas perdas materiais”.

O conflito provocou grandes manifestações em todo o mundo em apoio aos palestinos. Vários milhares de pessoas reuniram-se no domingo em Beirute para mostrar solidariedade com Gaza.

As autoridades russas disseram que a polícia assumiu o controle de um aeroporto na região do Daguestão, de maioria muçulmana, e prendeu 60 pessoas depois que centenas de manifestantes anti-Israel invadiram as instalações no domingo, quando um avião chegou de Israel.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi, Youmna Ihab, James McKenzie, Dan Williams e Jonathan Landay – Preparado por Muhammad para o Boletim Árabe – Preparado por Nidal al-Mughrabi para o Boletim Árabe) Escrito por David Loder e Stephen Coates. Editado por Clarence Fernandez e Miral Fahmy

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.