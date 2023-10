A guerra entre Israel e Hamas: Netanyahu diz que as forças israelenses penetraram em Gaza

Pouco depois da meia-noite de terça-feira, o exército israelita anunciou que o tinha feito Acertou Um túnel que permitiu ao Hamas “infiltrar-se em Israel através do mar”.

O túnel submarino era invulgar e é uma indicação de que o Hamas concebeu novas formas mortais de atacar Israel. O grupo militante tem quilómetros de túneis sob a Faixa de Gaza – um responsável dos EUA comparou-os a “cidades em miniatura” – mas a saída era a praia.

Entre as possíveis razões para o atraso de Israel no envio de tropas para Gaza após o ataque do Hamas em 7 de Outubro, uma se destaca, dizem os especialistas militares: os túneis.

Abaixo da pequena faixa costeira com uma população de mais de dois milhões, encontra-se uma vasta rede de passagens subterrâneas, câmaras, celas e até rotas de veículos. Acredita-se que o Hamas, que supervisiona Gaza, esconde armas, combatentes e até centros de comando em salas subterrâneas.

O exército israelense disse que seus aviões de guerra bombardearam 150 alvos subterrâneos no norte da Faixa de Gaza na noite de sábado.

Para as forças israelitas envolvidas em qualquer invasão terrestre em grande escala, um dos desafios mais assustadores são os túneis, que o Hamas passou anos a melhorar. Para as pessoas que vivem acima dos túneis, uma das propostas mais assustadoras é como sobreviver à guerra subterrânea.

“Não devemos ter ilusões sobre como as coisas irão acontecer”, disse o general Joseph Votel, antigo comandante do Comando Central dos EUA, responsável pelo Médio Oriente. “Será uma luta sangrenta e brutal.”

A rede de túneis será um dos desafios mais difíceis para as forças israelitas que participam na invasão terrestre. crédito… Sergey Ponomarev para o The New York Times

Em uma das entrevistas, ele relembrou os últimos dias da batalha pela cidade iraquiana de Mosul, onde combatentes do ISIS estavam Ele se escondeu em uma série de túneis Em 2017. “Nossos soldados iraquianos estavam removendo, usando escavadeiras, combatentes do ISIS que haviam sido enterrados sob os escombros”, disse ele. “Foi absolutamente brutal.”

Os túneis fazem parte da vida em Gaza há anos, mas multiplicaram-se acentuadamente depois de 2007, quando o Hamas assumiu o controlo da Faixa e Israel reforçou o seu bloqueio. Os palestinos responderam construindo centenas de túneis para contrabandear alimentos, mercadorias, pessoas e armas.

Os túneis custaram ao Hamas cerca de 3 milhões de dólares cada, segundo o exército israelita. Alguns são feitos de concreto pré-moldado e ferro e contam com salas médicas para atendimento aos combatentes feridos. Outros têm espaços a 40 metros de profundidade onde as pessoas podem se esconder durante meses.

Em Israel, as pessoas referem-se frequentemente ao sistema de túneis como “Baixa Gaza” ou “metro”.

Yocheved Lifshitz, uma mulher de 85 anos que foi mantida refém pelo Hamas durante 17 dias este mês, descreveu como caminhou quilómetros através de uma “teia de aranha” de túneis. Ela disse aos repórteres na terça-feira que os combatentes do Hamas a conduziram por passagens subterrâneas úmidas até “um grande salão onde cerca de 25 sequestradores estão estacionados”.

Ela disse que depois de duas ou três horas, eles colocaram cinco pessoas do seu kibutz em uma sala separada.

Numa conferência de imprensa na sexta-feira, o almirante Daniel Hagari, porta-voz das FDI, acusou o Hamas de construir túneis e outras instalações sob o Hospital Shifa de Gaza, o maior centro médico da Faixa. Ele reproduziu uma gravação de áudio interceptada e Uma ilustração é mostrada Do complexo subterrâneo.

O general Votel, que visitou um túnel controlado pela milícia libanesa Hezbollah perto da fronteira israelense, disse estar “surpreso com o nível de esforço necessário para criar essas coisas”.

“Não eram apenas buracos no chão, eram uma estrutura arquitetônica”, disse ele. “Eles foram conectados por câmaras e construídos de forma a resistir a impactos na superfície.”

À medida que o Hamas expandia o sistema de metro, escondeu entradas de túneis em casas e outros pequenos edifícios no lado egípcio da fronteira, disse Joel Ruskin, professor de geologia da Universidade Bar-Ilan, em Israel, que estudou os túneis durante a sua estada em Israel. exército. Esses túneis permitiam o contrabando de mercadorias do Egito.

O sistema de túneis se estende até a fronteira israelense, no norte.

Há uma década, o Egito fez esforços para destruir túneis ao longo da sua fronteira, despejando esgoto em alguns e destruindo casas que escondiam as entradas, disse Ruskin.

Ele acrescentou que Israel tem uma visão limitada da atividade dos túneis no lado egípcio da fronteira. Muitas das redes terminam no Sinai do Norte, mas o governo egípcio raramente permitiu que investigadores israelitas ou funcionários do governo visitassem a área, por isso não está claro quantos túneis transfronteiriços ainda restam.

Um homem palestino desinfeta um túnel depois que as autoridades egípcias bombearam esgoto no sistema de túneis em 2013. crédito… Ali Ali/Agência Europeia Pressphoto

Em 14 de outubro, o Hamas Lançado Um vídeo mostra um grupo de combatentes saindo dos túneis e realizando um ataque simulado aos tanques israelenses. Ao som de uma música que poderia fazer parte da trilha sonora de “Call of Duty”, os combatentes arrastam e soltam os supostos prisioneiros israelenses recuperados dos tanques, dirigindo-se primeiro para os túneis, antes de deslizarem eles próprios de volta para as passagens subterrâneas.

“Isso é o que espera por você quando entrar em Gaza”, diz o vídeo no final.

Daphne Richmond Barak, especialista em guerra de túneis da Universidade Richman, em Israel, disse duvidar que alguém soubesse quantos quilômetros de túneis o Hamas tinha. Alguns analistas estimam o número na casa das centenas. O líder do movimento em Gaza, Yahya Sinwar, disse em 2021 que havia 310 milhas de túneis em Gaza.

Em 2018, o exército israelense destruiu um túnel Tinha mais de um quilômetro de comprimento.

Alguns dos túneis foram construídos com equipamentos mecânicos de escavação, mas os túneis que se acredita que o Hamas esteja usando como base para ataques a Israel estão sendo escavados à mão ou com pás, dizem as autoridades, para evitar a detecção. O terreno arenoso facilita a escavação de túneis.

Especialistas disseram que os túneis pelos quais os combatentes do Hamas se movem geralmente têm quase dois metros de comprimento e um metro de largura. A largura estreita pode ser um pesadelo para os soldados que precisam passar por eles em fila única.

Palestinos inspecionam os danos às suas casas após um ataque aéreo israelense em Khan Yunis, Gaza, na quinta-feira. A maioria dos túneis está localizada em áreas densamente povoadas. crédito… Youssef Masoud para o New York Times

“Para fins de defesa, isso representa um desafio operacional para as FDI”, disse a Sra. Richmond Barak.

Soldados e oficiais que trabalharam para limpar túneis em Gaza no passado dizem que o exército normalmente se abstém de enviar pessoas para esses túneis. “O Hamas preparou seus túneis”, disse Richmond Barak. “Eles provavelmente estão com uma armadilha.”

O coronel Emir Ulu, ex-comandante da unidade de engenharia de combate de elite conhecida como Yahalom, responsável pelo desmantelamento dos túneis, disse que “não havia possibilidade” de armadilhas. O Coronel Ulo fez parte de um esforço israelita em 2014, apelidado de “Margem Protetora”, com o objetivo declarado de destruir o sistema de túneis de Gaza durante uma invasão terrestre de duas semanas.

Ele disse que armadilhas – normalmente bombas que são acionadas remotamente ou explodem quando algo cruza um fio de detonação – estão sempre presentes. Em 2013, Seis soldados israelenses ficaram feridosUm deles ficou cego quando uma armadilha explodiu enquanto tentavam inserir uma câmera em um túnel do Hamas.

Os soldados que limparam os túneis dizem que entrar em um deles é a última coisa que desejam fazer. “Ao usar túneis, o inimigo pode nos cercar e nos atacar por trás”, disse o coronel Olu em entrevista.

Ben Milch, um israelense-americano que limpou túneis com o exército israelense durante a guerra de Gaza em 2014, disse que sua unidade foi alvo de ataques repetidos enquanto trabalhava para destruir cerca de 13 túneis.

Milch disse que no início ele e os outros soldados não sabiam onde procurar as entradas, que muitas vezes ficavam em áreas densamente povoadas perto de mesquitas e casas. Mas então, as tropas começaram a descobrir sinais óbvios, como sistemas de roldanas próximos a edifícios.

Autoridades militares disseram que ataques aéreos e sensores remotos poderiam destruir os túneis, mas Israel eventualmente terá que enviar pessoas se quiser garantir que a rede seja completamente desmantelada.

“Confrontar táticas de construção de túneis requer forças terrestres”, de acordo com um relatório da RAND Corporation sobre a Guerra de Gaza de 2014. “Mesmo após o fim da Operação Margem Protetora, as FDI enfrentaram desafios tecnológicos reais na detecção, combate e, em última análise, destruição de túneis.”

Uma unidade militar israelense chamada Samour, ou Weasel, é especializada em guerra subterrânea e treina em túneis falsos em Israel.

Entrada do túnel descoberta pelas forças israelenses perto de Kissufim, Israel, em 2017. Os militares israelenses treinam regularmente a infantaria sobre como destruir túneis. crédito… Uriel Sinai para o New York Times

Um soldado da reserva israelense na Cisjordânia disse que outras unidades de infantaria também estavam treinando na guerra em túneis.

Ele descreveu uma técnica chamada “cabelo roxo” usada para localizar tentáculos em túnel. As forças israelenses jogam bombas de fumaça no túnel e depois observam a saída de fumaça roxa de qualquer casa na área. O soldado disse que a fumaça indica que a casa está ligada à rede de túneis e deve ser fechada antes que os soldados desçam para os túneis. Ele disse que a fumaça se move como fios de cabelo por todo o sistema de túneis.

Mas Richmond Barrack disse que os túneis submarinos representam uma tendência futura perigosa.

Em 2018, Israel destruiu um deles Que se estendia metros no marÉ talvez o primeiro deste tipo a ser descoberto. Mergulhadores do Hamas poderiam ter usado o túnel para entrar em águas israelenses sem serem detectados.

Depois de o exército israelita ter anunciado na terça-feira a destruição do túnel que conduz ao mar, publicou um vídeo de outro incidente. Autoridades disseram que a foto mostrava forças israelenses bombardeando mergulhadores do Hamas que emergiam de um túnel ao longo da costa de Gaza e tentavam entrar em Israel perto da praia de Zikim.

“O Hamas está constantemente inovando no campo da guerra subterrânea e explorando seu conhecimento e experiência de maneiras novas e inovadoras”, disse a Sra. Richmond Barak.

Jeffrey Gittleman E Gal Koblewicz Ele contribuiu com reportagens de Jerusalém.