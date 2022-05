O goleiro do Carolina Hurricanes, Ante Ranta, está lesionado na parte superior do corpo após colidir com David Pasternak.

Carolina goleiro Você é Ranta Furacões deixaram 5-2 Vencendo o segundo jogo da primeira rodada da série da Stanley Cup com o Boston convidado na noite de quarta-feira, após uma colisão com o atacante dos Bruins. David Pasternak.

Ranta estava jogando a bola no meio do primeiro tempo da partida quando Pasternak entrou correndo e, ao tentar evitar a tentativa de compensação de Ranta, ele acertou o lado esquerdo do goleiro. Ranta caiu direto no gelo com dor palpável e depois saiu para o vestiário do Carolina enquanto sangrava pela boca.

A equipe disse que Ranta teve uma lesão na parte superior do corpo e não retornaria.

Peter Kochetkov Ele veio para substituir Ranta, naquela que foi sua primeira aparição na Liga Nacional de Hóquei. O estreante apareceu em apenas três jogos antes de Carolina, com 2,42 GAA e 0,902 SV%.

Kochetkov se tornou o terceiro goleiro mais jovem da história da franquia a jogar seus primeiros jogos de playoffs da Stanley Cup, aos 22 anos e 313 dias de idade. Kay Whitmore tinha 21 anos e 360 ​​dias e Cam Ward tinha 22 anos e 54 dias quando fez sua estreia na National Hockey League.

Pasternak deveria receber um grande pênalti inicialmente após a jogada, mas acabou sendo avaliado como uma falta menor por interferência do goleiro.

Furacões já estão sem o início habitual Frederic Andersen, que sofreu uma lesão na parte inferior do corpo contra o Colorado em 16 de abril e não jogou desde então. Ranta fez sua estreia na NHL após o início da temporada na segunda-feira na vitória de Carolina por 5-1 no primeiro jogo, marcando 35 defesas.

O jogo físico levou a outra lesão mais tarde, com os Bruins Defenders Humpus Lindholm Sair permanentemente com uma lesão na parte superior do corpo depois de absorver um grande golpe dele Andrei Svechnikov no final do segundo período.