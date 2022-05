Por que o GP de Miami finalmente está rindo dos memes falsos da marina

O grupo de 10 iates no interior das curvas 6, 7 e 8 do Circuito de Miami, cercado por água dura especial “vinil”, provocou uma enxurrada de fotos e vídeos capturados com Photoshop.

Um vídeo modificado se tornou viral no Twitter, de um homem que parece estar pulando na água apenas para pular de uma superfície dura, e agora atraiu mais de três milhões de visualizações.

Sem surpresa, a opinião dos fãs sobre o que Miami fez foi dividida.

Alguns abraçaram sua exclusividade, já que a faixa tentou oferecer algo completamente diferente, outros foram mais implacáveis ​​com o frenesi de opulência em todos os fins de semana, quando os preços dos ingressos eram destinados a grandes compradores.

Mas para o sócio-gerente do GP de Miami, Tom Garfinkel, que é vice-presidente e CEO do Miami Dolphins e do Hard Rock Stadium, os fãs zombando do que a pista fez à marina não é uma preocupação.

Primeiro, ele adora o fato de que isso significa que todos estão falando sobre o GP de Miami. Mas o mais importante, ele não vê nenhuma desvantagem em correr um pouco de risada e sua capacidade de entregar algo único.

Falando ao Motorsport.com, Garfinkel disse: “Acho que não nos levamos muito a sério. Estamos nos divertindo, certo?”

“Acho que as pessoas estão gostando. Acho que as pessoas no convés desses iates que estão assistindo a corrida vão se divertir, e acho que as pessoas que estão tirando sarro disso, acho engraçado e legal .

“Não nos levamos muito a sério. Tentamos nos divertir.”

Ambiente da marina Fotografia: John Noble

Garfinkel diz que a ideia para a marina do estádio surgiu depois que os planos para o GP original de Miami da cidade – e a marina real – falharam.

“Inicialmente, quando estávamos olhando para o centro da cidade, a F1 teve algumas ideias sobre querer tirar fotos dos iates”, explicou ele.

Quando nos mudamos para cá [to the Hard Rock stadium] Por várias razões, e mais importante porque não achávamos que poderíamos ter uma boa pista de corrida no centro da cidade, eu disse à F1 que você pegaria a filmagem do seu iate, pegaria seu iate.

“Eles olharam para mim como se eu fosse louco. Então eu voltei e desenhei no quadro e disse: ‘Eu quero um iate ancorado aqui, e vamos fazer isso acontecer.'” E foi o que fizemos. É muito divertido.”

É importante entender que um iate falso não é uma peça de mobiliário que não tem nada a ver com o alinhamento da pista que serve apenas para melhorar a aparência da pista na TV.

Em vez disso, eles são o ponto focal de uma rua de barracas de entretenimento que formam um ponto de encontro para as massas. A marina está localizada ao lado de um iate clube de vários andares com bares e restaurantes, também é cercado por uma praia falsa com espreguiçadeiras, jogos e espreguiçadeiras.

Assim, enquanto cerca de 400 convidados terão a sorte de poder passar o fim de semana nos próprios iates, toda a área ao redor será cercada por milhares de convidados celebrando o sol e o que há para oferecer.

Ambiente da marina Fotografia: John Noble

Resolver a falsa marina não foi uma tarefa fácil para Miami, pois levou 10 meses para comprar os iates e levá-los ao ringue.

Com licenças permitindo apenas o transporte de iates à noite, e a pista precisando de pisos especiais para que a superfície da pista não fosse danificada quando chegassem a ela, o maior iate levou cinco horas para chegar da Marina de Miami para estar no circuito.

Embora o esforço possa parecer exagerado, ele se encaixa muito bem com a vibe de Miami, que não faz as coisas pela metade.

Mas, ao contrário de tudo, Garfinkel é bastante claro sobre uma coisa. Fazer algo como a marina, ou o Hard Rock Beach Club com areia “de verdade” na outra ponta da pista nunca se justifica se estiverem localizados ao lado de uma pista que não oferece a possibilidade de uma grande corrida.

É por isso que o circuito atraiu algumas críticas entusiasmadas dos pilotos e parecia que poderia apresentar um bom espetáculo, ele acredita que Miami foi além para garantir que haja algo especial em torno dele.

E a julgar pela multidão de vendedores, que lutou para conseguir ingressos, mesmo com preços premium, o esforço parecia valer a pena.

“Primeiro de tudo, a primeira prioridade era criar uma grande pista”, disse ele. “Então, nós realmente acreditamos que se os pilotos querem pilotar na pista e as equipes querem estar na corrida, isso seria ótimo para os fãs, então essa era a prioridade número um.

outdoor na água Fotografia: Sam Bloxham. fotos de automobilismo

“Então, por que não fazemos Miami? Por que não trazer um pedaço da cultura de Miami aqui para criar ótimas experiências para os fãs?”

“Se é um circuito adequado para correr, em primeiro lugar, podemos seguir em frente e fazer outras coisas para torná-lo ótimo. E é isso que estamos realmente tentando alcançar.”

Quando perguntado se ele esperava que Marina tivesse um burburinho nas mídias sociais sobre ele, Garfinkel foi rápido em responder.

Ele respondeu: “Eu não sabia se era isso, ou o clube de praia seria a coisa com sua areia real, ou a própria plataforma”.

“Mas desde que as pessoas digam que construímos uma grande pista para grandes corridas primeiro, e as pessoas vieram aqui e se divertiram, e depois o resto, podemos aproveitar.”