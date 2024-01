O ex-técnico do Pumas, Daniel Hurgate, assumiu o comando de Portugal interinamente

Ele deve renunciar depois que Oz Lobos enfrentar o Springboks em 20 de julho

Depois de Patrice Logisquet ter deixado o cargo de seleccionador principal de Portugal em Outubro, o Union regressou a Sébastien Bertrand – que se demitiu devido a questões contratuais no início de Novembro. Agora Oz Lobos Eles finalmente escolheram seu próximo técnico, com Daniel Hurgate assumindo até julho.

O ex-técnico da Argentina, que foi nomeado conselheiro mundial de rugby para Portugal e Espanha em 2021, poderia assumir o comando do Campeonato Europeu de Rugby de 2024 e estender sua estadia para a janela de testes de julho, permitindo ao Sindicato continuar sua busca. Um candidato muito adequado.

Daniel Hurgate trabalhou anteriormente como treinador adjunto na União Portuguesa de Rugby durante o mandato de Tomas Morais, que terminou com a selecção portuguesa a qualificar-se para o seu primeiro Campeonato do Mundo de Rugby em 2007. Os jogadores portugueses mais notáveis ​​dos últimos 20 anos e que influenciaram o desenvolvimento do rugby português.

Ele será auxiliado pelos ex-técnicos do Uruguai e do Brasil, Esteban Menezes (técnico de atacantes) e Rodolfo Ambrosio (jogos de bola parada) no Hourcade, com Jono Mirra (técnico de defesas), Olivier Rieg (diretor de força e condicionamento) e José Paixo também auxiliando-o. . Também houve rumores de que Luiz Pizzara voltaria ao sindicato.

Portugal inicia a sua campanha no Campeonato Europeu de Rugby no dia 3 Joga contra a Bélgica em Mons, fevereiro. O Lobos Também jogará contra o Springboks no dia 20º Julho, seu teste mais difícil. Daniel Hurgate deverá permanecer como treinador principal de Portugal até ao final da digressão.

