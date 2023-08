O diretor de Starfield, Todd Howard, elogia o Xbox em um memorando interno

Antes do lançamento do acesso antecipado de Starfield no Xbox, PC e Game Pass, o diretor do jogo Todd Howard emitiu um memorando interno – agradecendo às equipes da Bethesda, ZeniMax, Xbox e Microsoft por suas contribuições.

Embora Todd agradeça principalmente a um monte de gente e reflita sobre o longo projeto, um destaque, em particular, são seus elogios a Phil Spencer e ao Xbox – observando como eles dão aos criadores a oportunidade de “prosperar”. Aqui está exatamente o que ele tinha a dizer, Cortesia do Windows Central:

Todd Howard: “E é claro que há Phil Spencer. Seu apoio a cada partida e a cada jogador foi inabalável e feroz. A adesão ao Xbox nos aproximou de muitas das pessoas com quem trabalhamos há mais de 20 anos. Não consigo imaginar um lugar melhor para criar jogos, onde a diversidade de estúdios, criadores e jogos possa florescer. Este apoio veio de toda a equipe de liderança do Xbox e de todas as áreas de publicação e suporte ao desenvolvimento.”

Muito antes de a Microsoft adquirir a Bethesda, o Xbox já trabalhava com Todd Howard e sua equipe em versões de console de jogos como The Elder Scrolls III: Morrowind para o Xbox original.

Esta não é a primeira vez que Todd elogia o suporte do Xbox em Starfield. Em julho deste ano, ele também mencionou o quão “incríveis” Phil, Matt Botti e o resto da equipe eram:

“Obviamente trabalhamos com eles há muito tempo, há 20 anos com Morrowind… mas fazer parte do Xbox e apoiá-los realmente nos permitiu ser tão ambiciosos e assumir esses riscos… cruzar os dedos.”

De acordo com comentários anteriores de Todd e Phil, todos os membros da equipe de controle de qualidade do Xbox jogaram Starfield antes de seu lançamento – para ajudar a identificar quaisquer bugs e melhorar a qualidade geral da experiência. A Bethesda até convidou algumas de suas outras equipes para ajudar no Starfield.