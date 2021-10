O código de vestimenta da Summit NYC continua corando “levantando a saia”

Mulheres de saias, cuidado! Showrunners, alegrem-se!

A mais nova atração de Manhattan, top, deck de observação no céu Com pisos reflexivos, eles foram forçados a introduzir um código de vestimenta para evitar corar os visitantes que desejavam manter sua decência.

Mas, como é apenas uma recomendação, as pessoas que gostam de exibir suas roupas íntimas em superfícies reflexivas podem ter uma emoção barata.

O Post foi parado por um ímã turístico no dia da abertura para investigar rumores sobre “upskirt” Dores de cabeça causadas por uma “experiência de arte imersiva” no local conhecido como “ar”.

Citado em um comunicado à imprensa, seu criador Kenzo Digital, que trabalha disfarçado como o famoso guerrilheiro Banksy, disse que a instalação “compartilha o senso inebriante de ambição e inspiração que Nova York oferece … um farol de possibilidades que presta homenagem a tudo o que Nova York pode ser.”

Pessoas sábias como Tina Lee, que visitam o topo do novo deck de observação, mantêm sua decência vestindo calças, shorts ou meias apertadas. AFP via Getty Images

No entanto, independentemente de interpretações elevadas, o fato é que os espelhos gigantes deixam pouco para a imaginação quando você usa uma saia, vestido ou kilt.

Felizmente, a gerência da Summit, situada no topo do arranha-céu Midtown One Vanderbilt de 1.400 pés de altura, foi alertada sobre a falha de projeto por grupos de foco que haviam visto a atração de antemão.

Os visitantes do cume desfrutam da instalação de arte “Air” criada por Kenzo Digital. Zande Mangold

Ela abordou a confusão rapidamente, colocando um conselho em seu site, sugerindo que os visitantes deveriam usar calças, shorts ou collants. Há também uma nota nas letras pequenas que diz: “Os hóspedes que estão preocupados com qualquer exposição indesejada devido a pisos e tetos refletivos são responsáveis ​​por se vestir de maneira a evitar tal exposição.”

A maioria dos participantes na tarde de abertura da cúpula seguiu as instruções. A maioria do público, que pagou entre US $ 39 e US $ 73 por ele ingressosEvite qualquer chance de constrangimento escolhendo opções seguras como leggings e jeans.

Uma mulher tira uma selfie no novo Summit Observation Deck em One Vanderbilt, onde as mulheres são aconselhadas a usar calças para evitar flashes do insignificante. Matthew McDermott

Mas alguns perderam – ou desafiaram – o memorando.

Gamara McCullech, 66, de Manhattan, que estava usando um vestido até o tornozelo para o julgamento, ficou surpresa quando educadamente apontamos o problema.

“Está tudo bem”, disse o grande homem russo, mas não foi um insulto.

Da mesma forma, Eunice Lee, 30, que estava visitando a cidade de Los Angeles, admitiu não ter lido o aviso sobre os perigos de usar o vestido. “Isso realmente não me incomoda”, disse ela ao Post.

Uma mulher que gosta do espaço reflexivo da Summit escolhe sabiamente jeans. Zande Mangold

Enquanto isso, a turista mexicana Daisy Isrillo – que comprou ingressos para a Summit para comemorar seu 32º aniversário – optou por ignorar deliberadamente o conselho.

“Acho que a saia fica muito melhor nas fotos”, ela insistiu. Seu marido, Luis, concordou em tirar dezenas de fotos de Esdrilo em frente às janelas.

Outros vieram preparados. Hailey, 33, de Washington Heights, que só pediu seu primeiro nome para ser publicado, orgulhosamente apareceu em um vestido de verão longo e esvoaçante.

“Estou usando shorts por baixo”, disse ela. “Não valeu a pena o risco.”

Mas há boas notícias para aqueles que não têm a visão dela. A Summit oferece gratuitamente um par de calças elásticas pretas para quem fizer o pedido.

Sem dúvida, uma exibição tão generosa seria desprezada pelo ostentoso que quisesse exibir o não mencionável. E quanto tempo antes que o cume se torne um paraíso para observadores?