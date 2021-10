Swedish House Mafia anuncia turnê, compartilhe o vídeo de uma nova música com The Weeknd: Assistir

final de semana Aparece em uma nova música de Swedish House Mafia. Veja o “mariposa em chamasVídeo musical, dirigido por Alexander Wesley, abaixo.

Além do single, Swedish House Mafia anunciou uma turnê em 2022. Sua jornada seguirá atuação em um Festival de Música e Artes Coachella Valley de 2022. Encontre a tabela Swedish House Mafia abaixo.

Swedish House Mafia – o trio de Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso – se dissolveu em 2013 depois de se formarem em 2008. O grupo acabou Eles se encontram novamente para realizar 2018 No Ultra Music Festival em Miami. No início deste ano, a Swedish House Mafia foi oficialmente reunida e anunciar Sua assinatura é com a Republic Records. Antes da música “Moth to a Flame”, o trio compartilhou “ele está melhorando” E “tempos de vidaApresentando Ty Dolla $ ign e 070 Shake. O primeiro álbum oficial do grupo, Céu de novo, Próximo ano.

Siga The Weeknd’s Depois de horas em andamento e lançar o single “recuperar o fôlego” em agosto.

Swedish House Mafia: Paradise Again World Tour 2022

Mafia doméstica sueca:

29/07 Miami, FL – Estádio FTX

31/07 Orlando, Flórida – Amway Center

08-03 East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

08-05 Toronto, Ontário – Scotiabank Arena

08-07 Montreal, Quebec – LeSoniq. Festival

08-09 Boston, MA – Jardim TD

08-10 Filadélfia, PA – Wells Fargo Center

11/08 Washington DC – Capital One Arena

13/08 Chicago, Illinois – United Center

17/08 Detroit, Michigan – Little Caesars Arena

08-19 St. Paul, MN – Xcel Energy Center

21/08 Denver, Colorado – Campo de bola

25/08 Austin, TX – Moody Center

26/08 Dallas, Texas – American Airlines Center

27-08 Houston, Texas – Toyota Center

30/08 Phoenix, Arizona – Footprint Center

09-02 Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

09-04 San Diego, CA – Praça Pachanga

13/09 Vancouver, BC – Rogers Arena

09-14 Seattle, Washington – Circuito de Compromisso Climático

09-16 San Francisco, CA – Chase Center

29/09 Manchester, Inglaterra – AO Arena

30/09 Glasgow, Escócia – Este parque aquático

02/10 Londres, Inglaterra – The O2

10-06 Dublin, Irlanda – 3 Arena

08/10 Birmingham, Inglaterra – Utilita Arena Birmingham

10-10 Paris, França – Accor Arena

14/10 Madrid, Espanha – Live IFEMA Madrid

10-15 Lisboa, Portugal – Altice Arena

18/10 Milão, Itália – Fórum Mediolanum

10-19 Zurique, Suíça – Hallenstadion

21/10 Cracóvia, Polônia – Torun Arena

22/10 Praga, República Tcheca – O2 Arena

10-25 Colônia, Alemanha – Lanxess Arena

27/10 Munique, Alemanha – Olympiahl

29/10 Antuérpia, Bélgica – Sportpalis

31/10 Amsterdã, Holanda – Zygo Dome

11-03 Viena, Áustria – Stadthalle

11-05 Frankfurt, Alemanha – Festival

11-06 Berlim, Alemanha – Mercedes-Benz Arena

11-08 Hamburgo, Alemanha – Barclaycard Arena

11-09 Copenhague, Dinamarca – Royal Arena

11-11 Oslo, Noruega – Telenor Arena

11-13 Tampere, Finlândia – Urus Arena