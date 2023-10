O cabo Thunderbolt 4 de US$ 130 da Apple pode valer a pena, mostram tomografias computadorizadas – Ars Technica

Quando a Apple finalmente mudou para o USB-C, fez o mesmo que a Apple. Isto inclui a submissão Cabo Thunderbolt 4 (USB-C) Pro, US$ 130Na verdade, um custa US $ 160 se você precisar dos 3 metros completos. Será que um único cabo, um objeto cuja função é transmitir energia e dados sem que ninguém perceba, pode valer tanto dinheiro?

Lumafield, fabricante de tomógrafos industriais voltados para a manufatura, Ele examinou esta questão em três dimensões. Depois de escanear o melhor cabo Apple, um Modelo Amazon Essentials $ 10e cabos USB-C custando US$ 5,59 e US$ 3,89, Lumafield não teve uma resposta específica além de “compramos cabos que atendem às nossas necessidades” e que “há muito espaço para engenharia inteligente e fabricação eficiente” dentro de uma especificação aparentemente específica como USB-C.

Mas podemos dizer que se o seu objetivo é comprar um cabo que resista a abusos, funcione na velocidade de energia e de dados de hoje e razoavelmente longe amanhã, e remova os cabos da lista de coisas que podem ser o problema? As imagens de Lumafield mostram por que o cabo Alpha da Apple pode valer a pena.

24 pinos, placa de 9 camadas, aço inoxidável

o Máquina industrial de tomografia computadorizada de raios X Netuno Tem 6 pés de largura e custa US$ 75.000 por ano sob um contrato padrão, incluindo software avançado de imagem e diagnóstico e suporte. Ao colocar o cabo Thunderbolt 4 Pro USB-C da Apple dentro, o Neptune foi capaz de ver literalmente tudo o que estava acontecendo nele. Você pode olhar para isso também, em Versão web da Voyager de Lumafield.

O PCBA de nove camadas dentro do conector Apple Thunderbolt 4 (USB-C) Pro (parte superior) e exibindo as “portas” (conexões) filtrando o material PCB de baixa densidade (parte inferior).

Um exemplo de “oscilação” usada para criar paridade de comprimento de traço para transferência de dados em alta velocidade no cabo Apple Thunderbolt 4 (USB-C) Pro.

Usando radiação e TC, você pode ver que o cabo Apple tem 24 pinos, cada um montado separadamente em um conjunto de placa de circuito impresso. Esses pinos passam por uma “floresta de passagens cegas e enterradas”, ou linhas de comunicação que passam entre os componentes, tanto dentro das camadas internas (cegas) quanto às vezes inteiramente dentro delas (enterrado). Para atingir com segurança a taxa nominal de transferência de dados de 40 Gb/s, deve-se tomar extremo cuidado. Linhas paralelas que se estendem de uma linha ao redor de uma curva são posicionadas como “oscilações”, nivelando a distância para rastreamento na pista interna.

É tudo envolto em plástico rígido, colocado sobre uma blindagem de aço inoxidável totalmente ligada ao conector e uma peça única frisada em oito lados onde o fio encontra o conector. O cabo é, nas palavras de Lomafield, “uma incrível peça de engenharia de precisão”.

Cabos não profissionais

O cabo da Apple tem classificação superior à maioria dos outros cabos USB-C que você pode comprar e suporta Thunderbolt 4, USB 4, 40 Gbps e 100 watts de potência. No entanto, você pode estar se perguntando o quão diferente pode ser um cabo de baixa classificação e baixo preço. Acontece que é muito diferente, embora às vezes não na ordem preço/design que você imagina.

olhe para mim Cabo AmazonBasics, avaliado em 60 watts e 480 Mbps de dados, havia metade do número de pinos, e oito desses 12 pinos foram saltados em vez de serem relegados individualmente ao PCBA. Há uma blindagem de metal, alívio de tensão menos agressivo e um invólucro totalmente aterrado. Possui as peças necessárias para classificá-lo.

Depois, há os cabos que custam menos de US$ 10 e têm essa aparência. Um cabo de US$ 5 – descontinuado na Amazon – não tem blindagem, uma estrutura não aterrada e não reforçada, um alívio de tensão de borracha e seus pinos vão diretamente para os fios, sem nenhuma almofada entre eles. Também parece não ter a capacidade de fornecer as velocidades que afirma. O cabo de aproximadamente US$ 4 tem isso, com 24 pinos completos para o que poderia ser uma conexão mais robusta, embora alguns sejam usados ​​apenas para conexão de energia.

Você pode usar um programa no navegador para obter uma visão rotacional X/Y/Z completa e 3D de cada cabo No local de Lomafield. Um cabo de US$ 130 pode não parecer valer a pena para você, mas o interior de um cabo caro às vezes fica cheio de mais do que ar quente.

Imagem da lista por Lumafield