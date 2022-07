O boom do turismo pós-Covid está a causar estragos no mercado português de aluguer de automóveis

Uma série de eventos infelizes cria outro revés para a temporada de férias europeia

A mídia local alertou que Escassez de carros alugados Citando um relatório da associação da indústria do país em Portugal – ARAC. Semelhante ao que aconteceu com a indústria aérea, as locadoras de carros do país estão encontrando dificuldades para acompanhar a demanda durante uma temporada turística rapidamente revivida.

Os arquipélagos exteriores e remotos da Madeira e dos Açores são considerados as áreas mais afetadas. As razões para a lacuna no mercado são multifacetadas e infelizmente limitadas no tempo: além do aumento da demanda, Portugal tem a lei Está levando as empresas a não entregar carros com mais de 5 anos, e a escassez global de semicondutores afetou as cadeias de fabricação de automóveis.

Ajustar-se a uma nova realidade pode ser difícil

A renovação de carros das locadoras tem sido prejudicada por uma combinação de fatores. Em resposta, os deputados do parlamento regional dos Açores aprovaram um regime provisório que permitirá às empresas de aluguer de automóveis a utilização de viaturas com mais de cinco anos até dezembro de 2024.

“[With the Covid-19 pandemic] As empresas foram obrigadas a se desfazer de grande parte de suas frotas, tentando cortar custos. Devido ao atual problema de recuperação e interrupção do abastecimento e das cadeias de abastecimento, é muito difícil substituir a frota,A secretária regional de turismo dos Açores, Berta Cabral, explicou a situação de crise, conforme citado pelo The Portugal News.

Em comunicado, a ARAC deu mais detalhes: “A escassez de semicondutores continua para as indústrias Integração em veículos, e milhares de carros em produção estão atualmente em espera para fornecer semicondutores.”.

De acordo com a Car Rental Trade Association, os fabricantes também dão “prioridade aos canais de venda mais rentáveis”, ou seja, “o canal mais afetado por esta situação” é o aluguer de veículos (rent-a-car, rent-a-cargo).

Portanto, não esqueça que os fabricantes sindicais “determinam a contribuição das locadoras de veículos neste setor ao longo dos anos”. No entanto, a ARAC vê uma ponta de esperança de que a recuperação da atividade turística acabará por superar as falhas acidentais do mercado.