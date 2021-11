O ator Heath Freeman de Bones e NCIS morre aos 41 anos

O ator Heath Freeman, que apareceu em programas de TV como “Bones” e “NCIS”, morreu aos 41 anos.

Diretor do Freeman Joe S. Monteforte faleceu na NBC News na manhã de terça-feira. As circunstâncias de sua morte não foram divulgadas.

Heath Freeman comparece à estréia de “Skateland” em Los Angeles no ArcLight Cinemas em 11 de maio de 2011 em Hollywood, Califórnia. Michael Caulfield / WireImage – Getty Images

“Estamos verdadeiramente arrasados ​​com a perda de nosso amado Heath Freeman. Ele é um ser humano brilhante com um espírito forte e apaixonado, que deixa uma marca indelével em nossos corações”, disse Montefiore em um comunicado.

“Freeman estava muito orgulhoso de seu recente trabalho no cinema e muito animado com o próximo capítulo de sua carreira”, disse Montefiore.

“Seu legado notável como filho, irmão, tio, amigo, ator e um produtor altamente talentoso, um cozinheiro habilidoso e um homem com uma risada incrível e contagiante, durará para sempre. Sua memória é uma bênção para todos que conheceram e amaram dele.”

Freeman interpretou o assassino Howard Epps em “Bones” de 2005 a 2007 e Benjamin Frank em “NCIS” em 2003.

Saudações foram derramadas após a notícia de sua morte.

Shanna Mockler, a modelo que ganhou o concurso de Miss New York USA em 1995, escreveu: “É de partir o coração saber da perda de meu querido amigo Heath Freeman, um talentoso ator, diretor, produtor, excelente chef e forte amigo”. Compartilhamento no Instagram.

Ela acrescentou: “Sentiremos muito a sua falta e vou guardar com carinho todas as memórias incríveis que todos nós tivemos … e temos tantas memórias excelentes !! Boa sorte.”

O ator Shiloh Fernandez também compartilhou um Correspondência Comemorando Freeman, chamando-o de “o irmão mais velho que eu sempre quis”.

“Ele era tão inteligente, tão charmoso, tão profundo, tão generoso, uma maldita força da natureza – eu nunca a tinha visto antes … e tive a sorte de ter me abraçado como seu irmão mais novo – ele me trouxe tanta magia ,” ele escreveu. “Estou muito grato por cada segundo que tenho com você.”

Freeman deve aparecer no recém-concluído “Terror on the Prairie”, que será lançado no próximo ano, e “Devil’s Fruit”, que está em pós-produção, de acordo com o The Guardian. IMDb.