Bruno Mars / Anderson. Buck / SilkSonic: Uma Noite com Crítica do Álbum do SilkSonic

Depois de brincar com o R&B nos anos 80 e 90, ele atingiu sucessos comerciais em 2016. 24K MagicE Bruno Mars Ele se encarregou de um projeto mais difícil: Sonic Silk, uma obra obcecada pela fidelidade da qual ele e um colega uma vez participaram Anderson. bode, recria o rhythm and blues dos anos setenta. o casal Busca por skins de bateria específicos Para reproduzir melhor os sons de estúdio durante o apogeu de Gamble and Half, quando compositores e produtores poliam a música soul para um brilho extravagante. Com instrumentos específicos de uma época, o prolífico compositor pop e famoso baterista rapper gravou com um cachê underground como seus predecessores fizeram, com apenas um ou dois microfones para a sala inteira dos músicos. Como um gesto de compromisso, Paak tatuou seu peito com fotos de Aretha Franklin, James Brown, Miles Davis, Stevie Wonder e Prince. Eles até convocaram Bootsy Collins para apresentar seu jogo musical simples I Spy: “Pessoal, espero que vocês tenham algo em comum”, anunciou o amado guitarrista do Parliament-Funkadelic na frente. Tambores trap foram renovados 24K Magic Mas não há nada para comparar Noite com Silk SonicUm amoroso mas leve trabalho de um nerd.

Depois de ouvi-la, minha pontuação notou que a guitarra de cristal glisando se correlaciona melhor com a sessão do músico da Motown Melvin “Wah Wah Watson” Ragin (ver: música de Marvin Gayequero você“ou de Ragin”Goo Goo Wah Wah‘), e a mistura ARP tipo sereia do Kool and the Gang’sLoucura de verão, “Um sopro do refrão dos jogadores de Ohio.”tiroteio“, o título de Rick James e Tina Marie, o Todo-Poderoso”fogo e desejo(Lançado em 1981, mas perto o suficiente.) Outros críticos certamente farão suas próprias alusões. Para um ouvinte em particular, isso é metade da diversão: Noite com Silk Sonic Uma oportunidade de provar seu amor e conhecimento. Para alguns ouvintes mais jovens, esta pode ser a primeira interação completa com um dos capítulos mais ricos da história da música. Outros considerarão isso apenas um bom momento. Mas qualquer nível significativo de investimento levanta a questão: quando os artistas evocam músicas adoradas como Motown e Philly Soul, como qualquer coisa que eles criam se compara?

Uma maneira de evitar dar um tapa na balança é brincar e noite com Sonic Silk Ele não quer piscar para o absurdo. Na verdade, Mars e Paak estão tornando essa colaboração mais difícil do que os registros anteriores. A Internet recebeu o clipe de Marte cantando “esta vadia”, do lamento triste “Smokin Out the Window”, e o trabalho da equipe de marketing de crackjack ativou-o uma eu eu. (Para o meu dinheiro, a leitura mais engraçada dessa música é Desperate, mas vibrante “Eu quero morrer” de Paak.) Os vídeos são puramente cômicos. Este é o renascimento da estética desgastada na animação, e quando muitas decisões criativas resistem a ser levadas a sério, qualquer crítica faz você parecer desmancha-prazeres.

Como muitos apontaram, os meios clássicos de produção da Motown apresentados pelo fundador Berry Gordy eram tão organizados quanto as linhas de montagem das fábricas de automóveis próximas de Detroit. No estudo do gênero clássico Rhythm and blues death, Nelson George escreveu que “a Motown promoveu Gordy como um símbolo enfático e não ameaçador do capitalismo negro … Gordy deixou claro que seu objetivo era comprar dentro dos padrões convencionais.” Para garantir que os artistas de pôster passassem pelo escrutínio, a Motown ordenou que suas estrelas cortassem uma forma lisa. Conforme mencionado no último livro de Cleva Sanneh rótulos principais, Maxine Powell, instrutora-chefe da Escola de Magia de Mark, disse a seus alunos para “serem naturais, heteros e positivos”. Não há chance de a Sra. Powell concordar que Silk Sonic tenha abandonado a palavra B, mas uma linha ainda pode ser traçada do truque da Motown para piadas inventadas e suavidade Noite com Silk Sonic. Essas músicas são mais “explícitas”, mas fundamentalmente seguras. Os artistas da Motown trabalharam duro para cruzar; Há anos, Mars tem operado a partir do epicentro da música pop, não da periferia.

No entanto, alguns dos números simplificados do projeto funcionam bem: “Deixe a porta aberta”, “Depois da noite passada” e “Smokin Out the Window” estão entre os destaques, pois eles conduzem alta tecnologia – todas essas grandes mudanças – com fundido queijo satisfatório. No primeiro verso de “After Last Night”, após Gato TrovãoDando oos Colocando o equivalente acústico de um lenço rosa sobre uma lâmpada de cabeceira, Buck explica que um encontro sexual particularmente feroz o fez jogar o telefone e esmagar as tendências de seu músico. Ele abre a segunda estrofe enquanto canta: “Se eu ainda tivesse meu telefone, ligaria para todas as garotas que conheço / E diria adeus a elas.” É um detalhe divertido que se tornou mais doce com a harmonia de Marte na última estrofe. Essa interação fascinante entre cantores masculinos é talvez o ponto de venda mais forte do álbum: virtualmente não há grupos vocais de R&B masculinos que sejam notáveis ​​atualmente, embora a força das harmonias em várias camadas seja o catalisador para muitas das melhores gravações do gênero, mais notavelmente um corpo de trabalho Marvin Jay.

A melhor música, “Coloque um sorriso”, também é a causa da maior parte da frustração. Co-escrito pelo mais talentoso cara de bebêA grande canção do álbum mergulha profundamente emocionalmente enquanto Mars e Paak estão prontos para seguir em frente com um projeto que mantém as apostas baixas, escolhendo o humor em vez da honestidade em quase todas as curvas. O prefácio menciona a rima de Collins “Implorando na chuva” e o tema não foge das tentações “Eu queria que chovesseou milagresvestígios de minhas lágrimasAs músicas perfeitas sobre como tentar esconder seu coração partido. Estruturalmente, Smile Smile evoca uma catarse massiva com seu primeiro refrão retrocedendo habilmente para o segundo, quando a bateria finalmente grita e Marte pula para o topo de seu tom de mentira. A música toca completamente ao vivo, dependendo do nível de emoção. É imediatamente seguido por um poema de celebração em branco em Vegas chamado “777”. Jogue os dados, o papai precisa de um novo alienígena, etc.

Ambos os artistas são capazes de mais. Ouça a versão marciana de “All I Ask” de Adele – não assista, porque ele e sua banda estão vestidos como versões de Halloween de Não quero que você se distraia – ele tem uma voz firme, um sinceridade totalmente inquieta. É sua gravação mais emocional e desencarnada. e “Wngs” de Anderson. Paak Álbum Collab Com kinksledge, não apenas antecipa, mas acentua o conceito de Silk Sonic, apesar de Paak cantar em uma batida simples. “Baby, recomponha-se, estivemos na cidade / Já faz tanto tempo que não bebemos a noite toda e quero ver essa bunda mexer”, canta Paak, uma letra rude, romântica e engraçada enquanto escreve . A sensação de familiaridade inerente ao convite é exatamente o clima do Silk Sonic; O que seria isso senão o álbum de tios afetuosos e amáveis? Profundidade não precisa significar triste – em “Wngs” significa detalhes narrativos vívidos.

mas Noite com Silk Sonic Era para ser uma festa de máscaras muito elaborada. como fanfarrão explicar para rocha rolanteMars disse a ele: “Fazemos música para fazer as mulheres se sentirem bem e as pessoas para dançar, e é isso.” Ele não mentiu. Com oito canções mais uma introdução, este é o projeto completo mais curto que qualquer um dos artistas já lançou. Ela tem sido provocada desde março deste ano, resultando em um ciclo promocional que durou quase nove meses, chegando com mais hype e atenção do que suas canções deveriam suportar. Eles poderiam ter feito uma versão mais estranha e surpreendente desse álbum? Absolutamente. Mas, como eles insistiram desde o início, não é tão profundo.

