O âncora de longa data da 6abc/WPVI-TV, Jim Gardner, sai do Action News às 11h

Filadélfia (WPVI) – É o fim de uma era aqui no Action News.

O radialista Jim Gardner se afastou do noticiário das 23h, atendendo os telespectadores por quatro décadas.

É o primeiro passo em seu plano de se aposentar totalmente no final deste ano, depois de uma carreira que cobriu muitas grandes histórias no Vale do Delaware.

Na noite de terça-feira, Jim se inscreveu pela última vez no Action News em 11 noticiários. (Leia sua mensagem completa abaixo)

“Ninguém é mais grato do que eu pelo relacionamento especial, não único, entre Action News e vocês, nossos espectadores. De certa forma, fizemos um acordo há muito tempo – damos a vocês nosso respeito e nosso compromisso com reportagens honestas e justas. , e você nos dá sua confiança. Não posso deixar de sentir que isso está acontecendo. Aqui de uma maneira mais autêntica e ainda mais íntima do que em qualquer outro lugar “, disse Jim.

ASSISTA: Uma retrospectiva de Jim Gardner no Action News às 23h

6abc/WPVI-TV Philadelphia Presidente e Gerente Geral Bernie Brazenica e Vice Presidente de Notícias Tom Davis Olho de Rick Williams Como alternativa ao noticiário de Gardner às 23h.

“Estou feliz que Rick Williams apresentará o Action News às 23h depois de Jim Gardner”, disse Brazenica. “Rick é excepcionalmente qualificado com mais de 30 anos de experiência em notícias de negócios pela manhã, meio-dia e noite. Seu conhecimento de nossa região e suas raízes profundas em nossa comunidade fazem dele a escolha perfeita.”

Jim atuou como âncora de notícias de longa data das 18h e 23h da Action News desde 11 de maio de 1977, depois de ingressar no WPVI como repórter e âncora durante o Noon Newscast em 1º de junho de 1976.

Você ainda pode encontrar Jim ancorando nosso noticiário das 18h até sua aposentadoria no fim do ano.

A carta de Jimmy Kimmel para Jim

Todas as noites, às 23h, Jim entrega uma parte do noticiário para Jimmy Kimmel para que o apresentador da noite visualize “Jimmy Kimmel Live!” acontece. Mas na terça-feira à noite, Kimmel aproveitou para conversar com Jim.

Kimmel disse: “Obrigado Jim. Por que você está deixando o panfleto das 11 horas? Você está bravo comigo? Você fez isso? Não me responda, estou registrado.” “Só sei que vou sentir falta do seu bigode e do resto das pessoas também.”

ASSISTA: Jimmy Kimmel Adeus Jim

Jim também é conhecido por encerrar todos os noticiários das 23h, listando os convidados de Kimmel naquela noite. Para uma pequena curiosidade, a programação na noite de terça-feira foi a música de Jim Gaffigan, Ann Dowd e Ryan Hurd.

Depois que Jim leu esses nomes e disse boa noite aos telespectadores do Action News, Rick Williams, Cecily Tynan e Docis Rodgers o aplaudiram de pé.

Leia as notícias de ação de Jim Gardner em 11 mensagens:

Então esta é minha última transmissão como âncora do Action News às 11 horas. Foi há muito tempo, começando em 11 de maio de 1977.

Uma das grandes histórias daquela noite foi a votação do conselho de administração da Cepta para aumentar os preços dos ônibus urbanos, ônibus e metrô de 35 centavos para 45 centavos.

Os Phillies perderam para os Giants por 4 a 2 e Houston venceu os Sixers por 118 a 94.

Divulgação completa, não lembrava dessas coisas, procurei.

Foram cerca de 16.500 noticiários às 11h, e nosso objetivo com cada um deles foi o mesmo de hoje à noite: fornecer um relato responsável, preciso, ponderado e persuasivo dos eventos do dia.

Adorei a consolidação do noticiário das 11 horas ao longo de quatro décadas e meia.

Para mim, este telejornal foi a mistura perfeita de notícias locais, que é nossa prioridade, e o que está acontecendo de uma perspectiva mais ampla, nacional e internacionalmente.

Mas percebi há muito tempo que, se quiséssemos saber o que as pessoas em todos os lugares estavam pensando, muitas vezes poderíamos descobrir apenas procurando nossas próprias comunidades, nossos conselhos escolares, conselhos municipais e municipais, organizações com fins lucrativos, nossas autoridades policiais agências, nossas comunidades de negócios, nossas faculdades e nossas universidades, e nosso sindicato local e locais de culto.

É isso que tentamos fazer, e espero que tenhamos algum sucesso.

Espero muito que o Action News aos 11 anos tenha fornecido informações úteis desde o início do fenômeno COVID-19, que relatamos, mas também o ajudou a navegar pelos caminhos muitas vezes confusos e às vezes controversos que levam aos seus esforços para se proteger e seus entes queridos. .

Esta foi e continua a ser uma história inigualável.

Ninguém é mais grato do que eu pelo relacionamento especial, não único, entre o Action News e vocês, nossos espectadores. De certa forma, fizemos um acordo há muito tempo – damos a você nosso respeito e compromisso com relatórios honestos e justos, e você nos dá sua confiança. E não posso deixar de sentir que isso está acontecendo aqui de uma maneira mais autêntica e mais íntima do que em qualquer outro lugar.

Todos nesta estação de TV apreciam isso, e ninguém é mais do que eu.

E com certeza, ninguém além de Rick Williams se sentará nessa cadeira e se juntará a Cecily e Dosses a partir de amanhã à noite.

Não é preciso dizer que Rick é um jornalista de transmissão excepcional. Você já sabe disso. Ele vai presidir os melhores dias do boletim de notícias ainda por vir.

Será baseado em duas pessoas notavelmente talentosas: a produtora Laura Mamarella e o produtor executivo Matt Dennis. Eles são ótimos em seus trabalhos e fazem com que a participação do locutor no processo de veiculação desta newsletter todas as noites seja nada menos que divertida.

Muitos outros indivíduos precisam de uma menção.

Dann Cuellar deu seu talento para contar histórias a este noticiário todas as noites por décadas. Se o noticiário das onze horas é consistentemente excelente quando se trata de cobrir notícias locais e notícias de última hora, ninguém é mais responsável por isso do que Dan,

Rick Williams, um ex-produtor executivo que não tinha nada a ver com a próxima emissora para esta transmissão, deu seu coração e alma ao Action News aos onze anos ao longo de uma geração. Ele e o produtor Matt Simansky formaram uma forte parceria, e sua inteligência, julgamento e dedicação nos tornaram imensamente melhores a cada noite.

Ah, a propósito, o esforço de todas essas pessoas não teria sido significativo sem o excelente trabalho do diretor Mike Katz, que nos coloca em último lugar e nos mantém no ar.

Tenho a sorte de poder trabalhar com Cecily e Ducis por mais um ano às seis da manhã.

Nós nos respeitamos, nos preocupamos uns com os outros e acho que somos uma equipe muito boa.

E nesta ocasião, também estou pensando em duas pessoas que deixaram suas impressões digitais nesta transmissão e em meu coração: Gary Papa e Dave Roberts. Mesmo quando ele chegou perto da morte, Gary era maior que a vida. Quanto a Dave, a quem considero um amigo querido, continuei sentindo sua presença e aproveitando sua orientação todas as noites.

E obrigado por me deixar entrar em suas casas tão tarde da noite nos últimos 45 anos. Eu não tomei sua hospitalidade como garantida.

E estou ansioso para continuar a compartilhar o jantar com vocês no próximo ano.

Meu principal desejo para o próximo ano: ver essa pandemia se aposentar antes de mim.

Vamos esperar.