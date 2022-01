Will Smith e mais comemoram suas indicações ao prêmio SAG

Abaixo está uma compilação de comentários de alguns dos candidatos.

“Sinto-me humilde e honrado que a família Williams confiou em mim com sua história e que meus colegas de elenco deram ao nosso filme uma recepção tão calorosa. Andar no lugar de Richard e dar a ele a oportunidade, não apenas de mostrar ao mundo como ele tem sido incompreendido, mas também para esclarecer a verdadeira situação desta família, onde eles abriram o caminho para se tornarem dois dos nomes mais reconhecidos da história do esporte. E por fazê-lo com esses atores muito bonitos – Aunjanue, Jon e Tony e uma performance sólida de dois dos melhores jovens atores que eu já vi no filme, Sania e Demi! Estou muito grato por esta experiência, porque esta banda está muito honrada, e estou muito orgulhoso de desempenhar um pequeno papel em trazendo mais luz e amor para a família Williams!”

“Graças ao SAG-AFTRA. Estou honrado por ser reconhecido pelos meus colegas por um papel que significa muito para mim, junto com os atores que amo tão profundamente. O Grande é possível graças à nossa corajosa equipe, nosso gênio da escrita Tony McNamara , as horas incansáveis ​​de nossa equipe incansável, e a pessoa que eleva nossos padrões todos os dias, Nicholas Hoult.”

Ruth Negga, Melhor Performance de uma Atriz Coadjuvante em “Passing”.

“Estou tão feliz e tão surpresa por receber uma indicação de meus colegas e estar em uma companhia tão maravilhosa! Um agradecimento muito especial às duas senhoras especiais: Rebecca Hall e Tessa Thompson. Também fiquei grata por compartilhar a tela com minha colegas Andre Holland, Alex Skarsgård, Ashley Ware Jenkins, Bill Camp e todos que fizeram parte deste projeto. É uma grande honra conhecê-los e trabalhar com artistas tão talentosos. Whitaker.”

Elizabeth Moss, Melhor Performance de uma Atriz em Série Dramática por “The Handmaid’s Tale”

“Que ótima notícia esta manhã! Fazer a 4ª temporada de The Handmaid’s Tale com segurança durante a pandemia em curso tem sido uma tarefa desafiadora, mas estamos muito orgulhosos do que conquistamos e receber essas indicações ao SAG Award é uma cereja no topo. Estou particularmente satisfeito com a indicação do elenco, pois tenho a sorte de trabalhar ao lado de alguns dos melhores atores do ramo e nunca me canso de vê-los reconhecidos. Vê-los trabalhando através das lentes como diretor nesta temporada me deu um novo amor e apreço por eles como artistas e quem eles são como pessoas. Eles levantam a mim e à equipe todos os dias!”

Troy Kotsur, Melhor Performance de um Ator Coadjuvante por “CODA”

“Dizer que estou sem palavras é um eufemismo… Realmente, foi uma honra fazer parte dessa história junto com as co-estrelas e diretora tão ilustres Sian. Sou muito grato a todos eles e muito grato ao Apple TV+ por tudo que eles fizeram para apoiar isso.” Esperamos que aprender sobre este belo filme sirva como um lembrete de como as vozes surdas podem ser engraçadas, complexas e poderosas, e que histórias com atores que são surdos. honrado por ter sido indicado pelo SAG-AFTRA por minha atuação e por ser indicado ao lado desse ator incrivelmente talentoso para um Ensemble Award”.

Michael Keaton, Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para Televisão por “Dopesick”.

“Não vou mentir; é significativo porque essa admissão pode atrair mais pessoas para assistir DOPESICK. O programa destaca a luta contínua e ultrajante de nosso país contra as grandes empresas farmacêuticas e a corrupção, e graças ao nosso líder, simpático e talentoso Danny Strong, faz isso sem julgamento, reconhecendo as vítimas Toxicodependentes inocentes em opiáceos prescritos e famílias que lutam na esteira deste ciclo vicioso. Como ator, tenho uma série de razões para ser grato e saber que a companhia que mantemos é importante. Tive a sorte de tocar com alguns dos grandes nomes: Barry Levinson, Michael Cuesta, Patricia Reagan, Caitlin Dever, Will Poulter, Peter Sarsgaard, Mary Winningham, Ray McKinnon, Michael Stolbarg, Rosario Dawson, John Hoogenakker, Phillipa Soo, Jake McDorman e a equipe de kicking e os melhores produtores da classe nos mantiveram seguros no COVID. Às vezes você fica assim. Ótimo roteiro, parece que o trabalho está feito para você. Obrigado à comunidade SAG-AFTRA e certamente espero que possamos comemorar em segurança juntos pessoalmente.”

Juno Temple, Melhor Performance de uma Atriz em Série de Comédia por “Ted Lasso”.

“Estou completamente chocado e emocionado com este reconhecimento do SAG. Estou emocionado por toda a minha família Ted Lasso, especialmente minha querida amiga e força da natureza Hannah Waddingham! grupo incrível de mulheres, e eu sou muito grata.”